Администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения России, о котором активно пишут западные СМИ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой сразу на шесть источников.

По словам источников, планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств руководит Пентагон. В это же время администрация информирует Конгресс о ситуации в Украине. Так, на брифинге для сенаторов, проведенном чиновницей Госдепартамента Викторией Нуланд в понедельник вечером, она рассказала о пакете жестких санкций, который готовит администрация в ответ на возможное нападение России. Но при этом признала, что варианты сдерживания вторжения у США ограничены.

Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении. Но он накопил достаточно сил, оборудования и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.

Источники также сказали, что администрация не видит необходимости в эвакуации прямо сейчас, ведь воздушные рейсы по-прежнему курсируют из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Обсуждаются только меры на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, сообщили несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.

Но эти обсуждения показывают, насколько серьезно администрация воспринимает возможность вторжения.

По данным источников, прямо сейчас Пентагон прорабатывает разные сценарии в случае необходимости эвакуации - от эвакуации небольшого числа людей, государственных служащих США, до более масштабной с участием более широкого круга американских граждан.

Госдеп несет ответственность за окончательное определение необходимости эвакуации. В настоящее время дипломатическая служба безопасности Госдепа планирует организовать выезд дипломатов из страны, если того требует ситуация.

"Мы не знаем, решил ли Путин применить силу, но мы точно знаем, что он ставит российские вооруженные силы и российские силы безопасности в такое место, где они могли бы действовать довольно радикально", - сказал директор ЦРУ Билл Бернс на саммите Совета генеральных директоров Wall Street Journal в понедельник.

Несколько источников отметили, что планы насчет Украины стали разрабатывать после массовой эвакуацией з Афганистана, которую законодатели раскритиковали как плохо организованную.

США не хотят, чтобы их застали врасплох в случае неожиданного вторжения, сказал один из источников, знакомых с ситуацией. У вооруженных сил есть аналогичные планы действий на случай непредвиденных обстоятельств для американского персонала, дислоцированного в Эфиопии, где продолжает усугубляться конфликт между повстанческими группировками и центральным правительством.

Тем не менее, официальные лица уверены, что эвакуация из Украины, скорее всего, не будет напоминать ситуацию в Афганистане.

Неясно, сколько американских гражданских лиц сейчас находятся в Украине - граждане США не обязаны регистрироваться в Госдепартаменте при переезде за границу.

Как правило, если ситуация с безопасностью ухудшается, посольство США увеличивает объем сообщений для граждан США, советуя им покинуть страну коммерческими рейсами, и предлагает помощь тем, кто не может себе это позволить.

Посольство США в Киеве не выпускало никаких новых рекомендаций, призывающих американских граждан рассмотреть вопрос о выезде из Украины. Последнее предупреждение безопасности было выпущено в конце ноября. В нем гражданам США сообщалось о "необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму".

"Гражданам США напоминают, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", - говорится в этом сообщении.

Между тем Госдеп давно предостерег граждан США от поездки в Крым из-за конфликта и пандемии.

Некоторые источники предупреждают, что любая эвакуация из Украины - если она будет проведена под военным давлением со стороны России - будет чрезвычайно сложной логистической проблемой. Недавняя оценка американской разведки показала, что Россия может готовиться ко вторжению уже в следующем месяце с помощью 175 000 военнослужащих с позиций вблизи южных, западных и северо-восточных границ Украины.

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