США на протяжении нескольких недель убеждали страны Евросоюза в том, что Россия намерена вторгнуться в Украину. Они распространили информацию о "предполагаемых намерениях Кремля" среди 29 союзников по НАТО на двусторонних и коллективных встречах и по дипломатическим каналам ЕС.

Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

При этом некоторые европейские союзники, в частности Германия, были настроены скептически и не верили в это.

"Многие союзники не были уверены, что происходит нечто серьезное. Мы были удивлены этим пробелом [в данных разведки]. Как и почему США видели то, чего не видели мы?" - цитирует Financial Times неназванного европейского чиновника.

Некоторые государства ЕС и члены НАТО, которые призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, выражали мнение, что Россия не предпримет шагов в сторону Украины, "если ее не провоцировать". По словам издания, сведения разведки США изменили эту позицию.

"В общем теперь понятно для чего все последние недели западные СМИ (включая немецкие) пестрели сообщениями о грядущем вторжении. Это был, видимо, элемент "убеждения". Остается понять - как европейские страны дали себя убедить при помощи "аргументов" вроде карт типа как у Bild, которые даже в Украине вызвали волну троллинга", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, что российские власти отрицают подготовку наступления на Украину и утверждают, что заявления об этом - "дымовая завеса", чтоб скрыть подготовку силовой операции ВСУ на Донбассе. Также в ходу версия, что эти заявления имеют целью повлиять на решение европейцев и отсрочить запуск "Северного потока-2".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о возможных сценариях большой войны.

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