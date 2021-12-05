План вторжения от Bild троллят в соцсетях

В украинских активно соцсетях троллят "карту вторжения России в Украину", которую опубликовал в субботу, 4 декабря, немецкий таблоид Bild.

Напомним, атака, по данным источников издания, может произойти "в конце января - начале февраля". Издание пишет о том, что в настоящее время планы по вторжению в Украину "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". Кроме того, источник Bild убежден, что если президент РФ отдаст приказ - российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера". 

Кроме того, на карте "захвата Россией" Львов записан как Lemberg. Так украинский город назывался в 1772-1918 годы. В тот период Лемберг был столицей австрийской провинции - Королевства Галиции и Лодомерии, а языком администрации был немецкий. Также его так называли немцы в период нацистской оккупации.

План Bild о вторжении в Украину

Все это вызвало ироничные комментарии в украинских соцсетях, где карте от немецкого издания многие не поверили.

Вот как, например, творчески представил процесс подготовки карты известный украинский журналист, который специализируется на военной тематике, Денис Попович:

П"ЄСА.

ПРО ТЕ, ЯК РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "БІЛЬД" РОБИЛА КАРТУ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ.

Дійові особи.

Головний редактор.

Заступник головного редактора.

Більд-редактор (не плутати із назвою видання).

А також, художники, кореспонденти, фотокори і всі інші від котрих залежить життєдіяльність видання.

Дія перша. ПЛАНЬОРКА.

Головний редактор (сьорбнувши чайок): Отож, про що сьогодні пишемо?

Заступник головного редактора: Про вторгнення Путіна до України.

Головний редактор: Та ну вас на х...й, вчора вже писали. У тебе що кореспонденти зовсім не працюють?

Заступник головного редактора: Ну, трошки є. Вчора у мене День народження був. Посиділи, попиз..ли за життя.

Головний редактор: Та заї...ли вже бухати... Коли працювати будемо?

Більд-редактор: Пам'ятаю, колись прес-тур до Лемберга. Місцеве пиво дуже файне. Княпнули ми з колегами по пару літрів та пішли до...

Головний редактор: Ото хто б вже казав, я після того прес-туру тебе з ментівки витягав. Не пам'ятаєш?

Більд-редактор: Не пам'ятаю...

Головний редактор: То я тобі нагадаю. Отож пишемо про вторгнення Путіна. Про 175 тисяч зольдатів вже американці написали. А ми що нового напишемо?

Заступник головного редактора: Карту опублікуємо.

Головний редактор: Яку карту?

Заступник головного редактора: Вторгнення.

Головний редактор: А в тебе вона є?

Заступник головного редактора: Та немає. Але ж має бути. Якщо є вторгнення то має бути і карта.

Більд-редактор: Я знаю, де її взять.

Головний редактор та заступник (хором): У Лємбєргу - ггг.

Більд-редактор: Ото ви вуйки. Дивіться осьо (дістає ноутбук, у ньому карта Кирила Буданова). Лишень ото міста розставимо і буде, немов наша.

Головний редактор: То х...ня і фейк.

Заступник головного редактора: А про що тоді писати?

Головний редактор: Чорт з вами, пишіть.

Дія друга. НЬЮЗРУМ. В ньому працюють художники, кореспонденти, фотокори і всі інші від котрих залежить життєдіяльність видання. Більд-редактор підходить до одного з підлеглих. Той дрімає за робочим місцем.

Більд-редактор: Прокидайся!!!

Підлеглий: Га!

Більд-редактор: Працювати треба, а не дрихнути, як отой дрищ.

Підлеглий: Та сам ти дрищ! Що треба?

Більд-редактор: Пишемо головний текст номера про вторгнення Путіна до України.

Підлеглий: Шо опьять? Вчора ж писали.

Більд-редактор: А сьогодні ще карту заху..римо.

Підлеглий: Яку?

Більд-редактор: Оцю (відкриває ноутбук з картою Буданова).

Підлеглий: Та йопта, ну, це вже було.

Більд-редактор: Намалюй міста: Уман, Шитомир, Черновитц, Сапоріжжя, Лемберг. Буде як наша.

Підлеглий: О, Лемберг! Лемберг щас намалюємо.

(Малює карту та показує більду).

Більд-редактор: Ти що твориш? Нашо Уман руськім віддав?

Підлеглий: А шо?

Більд-редактор: Ти мені Уман не чіпай. Туди дядько Моріц кожного року їздить. Шо він скаже, як таке побачить?

Обидва чухають рєпу. Робочий день розпочався.

Пост Поповича про карту Bild

Напомним, что "Страна" проанализировала эти карты и ответила на вопрос, реально ли готовится наступление и то, как эти "нагнетающие" публикации связаны с разговором Путина и Байдена, который состоится уже на следующей неделе. 

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