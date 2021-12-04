"Впечатляет масштаб вранья". Захарова прокомментировала сообщения СМИ США о скором вторжении РФ в Украину
В МИД России прокомментировали сообщения американских СМИ о значительном скоплении российских войск на границе с Украиной и якобы подготовкой Москвой вторжения на украинскую территорию.
Комментарий представитель МИД Мария Захарова дала изданию "Коммерсант".
"Российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе (имеются в виду разные мероприятия от маневров в Черном море до поставок вооружений Украине. - Ред.) американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", - заявила Захарова.
По ее словам, "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".
"Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового: классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья", - добавила Захарова.
Ранее The Associated Press и The Washington Post сообщили, что, по данным разведслужб США, Россия планирует вторжение в Украину. В США ожидают, что наступление будет в начале 2022 года.
О неминуемом вторжении написала и немецкая газета Bild.
"Страна" подробно разбирала, как на Западе видят атаку России на Украину.