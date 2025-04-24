В апреле 2025 года исполнилось ровно 10 лет с момента создания Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры – двух ведомств, которые, по идее, должны были возглавить борьбу с коррупцией в Украине.

Юбилей прошел почти незамеченным. И причина не только в том, что основное внимание общественности приковано сейчас к войне и связанным с нею событиям, но и в том, что итоги десятилетней деятельности антикоррупционеров успешными назвать трудно. Хотя 10 лет назад появление этих структур преподносили как прорыв в борьбе с коррупцией. Процесс курировали страны Запада во главе с США, которые обосновывали создание отдельной вертикали антикоррупционных органов необходимостью сделать их максимально независимыми от влияния властей.

Непосредственно за работу НАБУ и САП отвечали тогдашний заместитель посла США в Украине Джордж Кент и сотрудник посольства Кристофер Смит. В связи с этим появилась версия, что реальная задача НАБУ и САП – дать американцам рычаги контроля над украинской элитой. Для этой же цели вокруг НАБУ и САП была выстроена целая "экосистема" живущих на гранты антикоррупционных активистов.



На работу НАБУ и САП, а также созданного позже Высшего антикоррупционного суда в течение десяти лет США и другие страны выделяли сотни миллионов долларов, в том числе и по линии USAID.



По прошествии 10 лет можно сказать, что обе задачи - как борьба с коррупцией, так и создание рычага влияния - оказались фактически проваленными.



В 2024 году Национальное агентство по борьбе с коррупцией провело исследование, показавшее, что 69,1% опрошенных украинцев отмечают рост уровня коррупции в Украине. Лишь 25,4% респондентов полагают, что уровень коррупции не изменился. По сравнению с 2023 годом количество тех, кто считает, что коррупция возросла, увеличилось на 7,9%. 79,4% населения и 76% представителей бизнеса считают коррупцию одной из самых серьезных проблем Украины, уступающей лишь войне.



Что касается превращения НАБУ и САП в инструмент контроля за украинской элитой, то и тут с самого начала все пошло не по плану. Руководители НАБУ и САП очень быстро установили контакт с ключевыми людьми во власти: глава НАБУ Артем Сытник - с Петром Порошенко и депутатом Александром Грановским, а глава САП Назар Холодницкий - с Арсеном Аваковым. А с началом полномасштабной войны тема контроля над элитами вообще отошла на второй план. Особенно после того, как отцы-основатели и кураторы НАБУ и САП из Демократической партии США потеряли власть в Вашингтоне и президентом стал предельно враждебный к этой среде Дональд Трамп.



Влияние властей на антикорупционную вертикаль резко усилилось, и теперь она все больше используется Банковой для борьбы с внесистемной (то есть неподконтрольной Офису президента) коррупцией, например, в сфере местного самоуправления, либо для выпуска пара по наиболее резонансным делам вроде закупок яиц по 17 гривен Министерством обороны. Причем реальные кураторы схем, приближенные к Банковой, и бывший министр Алексей Резников оказались вне подозрения.

О том, что эффективность деятельности НАБУ вызывает все больше вопросов, пишут уже даже антикоррупционные активисты.



Будет ли Трамп пытаться перезагрузить антикоррупционные структуры в Украине в своих интересах, пока неизвестно. Это для него сейчас явно не приоритетная тема. Как неизвестно и то, какая вообще судьба в новых геополитических условиях ждет НАБУ и САП, которые были созданы исключительно под давлением американцев.



Но пока вся 10-летняя история работы антикоррупционной вертикали - это, скорее, пример провала, а не успеха.

Свидетельством тому являются скандалы, которые сопровождали работу НАБУ и САП. Приведем наиболее известные из них.

Глава НАБУ был официально признан коррупционером

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был признан судом виновным в административном правонарушении за отдых за счет частного лица и внесен в реестр коррупционеров. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно, и при этом оставался на должности директора НАБУ до окончания срока своих полномочий.

НАБУ и чёрная бухгалтерия Партии регионов

В 2016 году НАБУ легализовала скандал против соратника Дональда Трампа Пола Манафорта в связи с чёрной бухгалтерией Партии регионов. НАБУ обнародовало некие листки ведомостей, в которых значились выдача средств и имя Манафорта на русском языке. На основании этих листков Манафорта обвинили в получении незадекларированных доходов в Украине, что стало одной из центральных тем для дискредитации Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года. Как мы уже писали, по распространённой версии, раскрутку дела силами НАБУ курировало посольство США. Впоследствии были обнародованы записи, на которых Сытник признавался в работе на Хиллари Клинтон.

Прослушка Холодницкого через аквариум

В 2018 году стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена прослушка, спрятанная в аквариуме. Записи указывали на многочисленные нарушения, включая слив информации фигурантам расследования.

Заявление Труханова о вымогательстве взятки руководителями НАБУ

Осенью 2024 года экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал показания мэра Одессы ГеннадияТруханова, который заявил, что в 2017 году ему предлагали решить проблемы с НАБУ за $500 тысяч. По словам Труханова, предложение поступило от первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, бывшего заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе и грузинского экс-министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас отвечает за вопросы экстрадиции в Офисе генпрокурора.

Труханов в показаниях заявил, что Адеишвили ему прямо сказал, что проблемы можно решить через Углаву. А затем нардеп Грановский (в те времена – смотрящий от Порошенко за судами и правоохранительной системой) озвучил ему цену вопроса: $500 тысяч. Труханов сообщил, что отказался дать взятку. Спустя некоторое время он получил подозрение от НАБУ по делу о хищении бюджетных средств при покупке здания завода "Краян".

Ночная встреча Сытника с Порошенко и Грановским

Журналисты зафиксировали, как в апреле 2018 года Артем Сытник ночью посещал резиденцию Петра Порошенко в Козине, где также был упомянутый выше нардеп Грановский.

Отставка Калужинского за слив дела против Коломойского

Давний друг Сытника и один из ключевых людей в НАБУ, начальник главного управления детективов Андрей Калужинский в прошлом году покинул Бюро после скандала.

"Руководство НАБУ обвинило Калужинского в том, что он покрывал бизнесмена Игоря Коломойского и действовал в его интересах, оттягивая до последнего вручение подозрения олигарху, информировал его, подыгрывал всеми способами. Но на публику скандал решили не выносить, договорились, что официальной версией будет мобилизация Калужинского", - заявлял источник "Страны".

Увольнение Углавы

В 2024 году первый заместитель директора НАБУ и один из идеологов создания Бюро Гизо Углава был отстранён от должности после обвинений в сливе информации фигурантам уголовного дела.

Массовое декларирование детективами НАБУ миллионов долларов в криптовалюте

Из последних скандалов выделяется расследование "Украинских новостей" о том, как сотрудники НАБУ легализуют коррупционные деньги через криптовалюту, декларируя ее покупку на миллионы долларов.

Из 23 деклараций сотрудников НАБУ с упоминанием криптовалюты, которые нашли журналисты, в 15 были указаны недостоверные или фейковые данные.

"Циркуляция криптовалюты с заведением и выводом миллионов на кошельки детективов свидетельствует о возможной схеме легализации коррупционных денег. Схема может выглядеть, например, так: детективу дают взятку. Соответствующая сумма "зачисляется" на кошелёк, а затем "выводится" с него как наличные. Разумеется, движение средств по кошельку происходит чисто технически, а благодаря постоянным колебаниям курса криптовалюты набушник всегда может объяснить, что эти миллионы — это его скромная зарплата, которую он вложил в крипту и вывел, когда та взлетела до небес", - говорится в расследовании.

При этом официальная зарплата детектива составляет от 100 тысяч гривен в месяц.