У украинских предпринимателей опускаются руки из-за повальной коррупции, и они все меньше помогают армии и все больше думают о переезде за границу.

Об этом заявил в интервью Ютуб-каналу Борислава Березы недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко.

"Просто глобальная коррупция повсюду. Я не понимаю, как мы ещё держимся при таком. По Николаеву уже у бизнеса опускаются руки. Если раньше они очень помогали армии, а сейчас я звоню, говорю: "Слушай, надо помочь бригаде", - а он говорит: "Всё, я не буду ничем помогать, меня доят, меня вывели в риски, у меня сейчас одно желание – закрыть бизнес, всё продать и переехать за границу и работать там". Это разочарование, у людей опускаются руки. Если в начале войны мы воевали, мы бились, проявляли инициативу, у нас была цель, мы видели, за что. А что мы делаем сейчас? У нормальных людей опускаются руки", - рассказал Марченко.

Буквально на днях американская компания Sinclair & Wilde заявила, что не получила 14,5 миллиона долларов по контракту с Министерством обороны Украины, поскольку оплату задержали из-за отказа дать взятку.

Между тем на Банковой считают, что украинцы одобряют коррупцию и поэтому дают взятки.