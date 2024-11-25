Верховная Рада незаметно убрала возможность конфискации имущества у коррупционеров, которые по новому закону могут избежать тюрьмы путем заключения сделки со следствием.

Об этом сообщает в Фейсбуке глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

29 октября Рада по требованию ЕС приняла закон № 4033-IX о сделке со следствием, позволяющий разоблачать подельников, возмещать ущерб, выплачивать большой штраф и получать меньший срок заключения, чем того требует кодекс - например, 5 лет тюрьмы вместо 8. Евросоюз выставил принятие этого закона условием для получения 4 млрд евро по программе Ukraine Facility.

А 20 ноября, по словам Радиной, был принят закон №4074-IX о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора. Он же внес изменения в статью 77 Уголовного кодекса, которыми убрал конфискацию как возможное наказание коррупционеров, подпадающих под действие закона № 4033-IX.

"Этим законом была убита часть принятого 29 октября евроинтеграционного закона № 4033-IX относительно соглашений со следствием для обвиняемых в коррупции. Речь идет о статье 77 Уголовного кодекса Украины, откуда законом о лишении наград была вычеркнута норма о назначении дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на соглашение со следствием. Вы все поняли правильно: с 21 ноября антикоррупционные органы не имеют права конфисковывать имущество у обвиняемого в коррупции, который выразил согласие сотрудничать со следствием в обмен на соглашение, потому что такой нормы уже не существует", - написала нардеп.

Радина утверждает, что эти изменения произошли "неожиданно", и она будет готовить законопроект об исправлении ситуации.

Ранее мы приводили статистику, по которой только 1,5% осужденных за время войны коррупционеров получили тюремный срок.

Между тем опросы показывают, что главной проблемой в стране кроме войны украинцы считают коррупцию.