Украинцы назвали коррупцию главной проблемой в стране помимо войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС "Восприятие населением основных проблем (кроме войны) и кто должен приложить усилия для борьбы с коррупцией".

О коррупции заявили 63% опрошенных. На второе место (не считая войны) среди проблем они поместили низкие зарплаты и пенсии - на них пожаловались 46% опрошенных.

Дальше по значимости следуют высокие коммунальные тарифы, демографическая проблема, усиленная риском невозвращения беженцев, безработица.

Отсутствие прогресса по вступлению в НАТО считают проблемой 15% опрошенных, а угрозу провала вступления в ЕС - 8%.

Большинство респондентов – 54% – утверждают, что бороться с коррупцией прежде всего должны новые антикоррупционные органы, созданные после 2014 года. В то же время много респондентов также говорят, что это обязанность президента (43%) и "старых" правоохранительных органов, таких как полиция, СБУ и прокуратура.

Опрос проходил 30 сентября-13 октября, социологи опросили 2007 респондентов.

В сентябре похожий опрос показал, что почти 80% украинцев возлагают ответственность за коррупцию в стране на президента.

Такие результаты вызвали возмущение в окружении Владимира Зеленского.