Граждане Украины считают, что ответственность за коррупцию в правительстве и местных администрациях несет президент. Такого мнения придерживаются 77,6% украинцев. Не согласны с подобной оценкой 18%.

Эти результаты показал опрос фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

При этом украинцы постарше более требовательны к президенту, чем молодежь. Если среди опрошенных 18–29 лет 70% соглашаются с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, то среди людей в возрасте 60+ доля критически настроенных растет до 81%. Других существенных отличий – по материальному положению или региону проживания – нет.

Также опрос показал, что более половины респондентов (55%) согласны с тезисом, что военная помощь Украине должна оказываться зарубежными партнерами при эффективной борьбе с коррупцией. Больше всего такое видение взаимодействия Украины с иностранными партнерами разделяют жители западных и центральных областей: 60,6% и 61,1% соответственно. На юге только 47% опрошенных поддерживают тезис о том, что борьба с коррупцией является предпосылкой военной помощи. Больше всего оппонентов этого тезиса проживают в восточных областях – 40%.

Наконец, более половины (52,5%) опрошенных выразили мнение, что сейчас можно критиковать власть за коррупцию, и не согласны с тем, что такая критика дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров.

Опрос проводился с 3 по 17 июля во всех регионах Украины, кроме Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. В Запорожской и Харьковской областях опрос проводили на территориях, контролируемых правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия. В нем приняли участие 2011 респондентов в возрасте от 18 лет.

Летом мы приводили данные опроса, показавшего, что украинцы считают коррупцию главнейшей проблемой в стране после войны.

Еще один соцопрос выяснил, что треть украинцев поддерживают завершение войны в ближайшее время любой ценой.