Украинцы считают коррупцию главнейшей проблемой в стране после войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!".

Коррупцию считают серьезной проблемой 89% опрошенных граждан Украины. Кроме этого, 22% респондентов считают, что уровень коррупции в Украине после вторжения РФ только вырос. Не согласны с этим утверждением 20% респондентов.

С довоенных лет года выросло количество людей, которые считают, что с коррупцией должны бороться сами граждане: с 9% в 2021 году до 13% в текущем. При этом почти 80% опрошенных готовы участвовать в митингах и публичных протестах против коррупции.

Среди прочих проблем, которые сейчас вышли на первый план для украинцев, опрошенных волнуют высокая стоимость жизни при низких зарплатах, ​​безработица и преступность.

Опрос проводился зимой 2023 и впервые с 2007 года охватил три различных репрезентативных выборки людей:

украинцев, не изменивших своего места жительства после российского вторжения (общее население);

внутренне перемещенных граждан (ВПЛ);

граждан Украины, выехавших от войны за границу.

Напомним, США давно озабочены проблемой коррупции в Украине, однако заявляют, что с поставленным ВСУ оружием нарушений и коррупционной составляющей не обнаружили.

Ранее мы приводили результаты другого опроса, согласно которому треть украинцев поддерживают завершение войны в ближайшее время любой ценой.