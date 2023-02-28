Пентагон "озабочен длинной историей коррупции в Украине", однако нынешние обвинения в злоупотреблениях американской военной помощью не получили никаких подтверждений.

Об этом сообщили представители военного блока, выступая на слушаниях в Палате представителей.

Генеральный инспектор министерства обороны Роберт Сторч рассказал о комплексной системе подотчетности и технологических решений для отслеживания возможных нарушений. Надзор за средствами осуществляют более 90 сотрудников.

"Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать", – заявил Сторч.

"Мы не подтвердили каких-либо подобных случаев" незаконного перенаправления чувствительных вооружений, таких как ракеты "Стингер", отметил инспектор.

Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что "длинная история коррупции в Украине вызывает серьезную озабоченность у представителей министерства обороны" уже девять лет, когда США начали активно помогать Киеву. Однако в этой области есть прогресс, особенно в оборонном секторе.

Также Пентагон не обнаружил фактов, чтобы переданное Украине оружие попало в чужие руки.

"Нет никаких доказательств того, что Украина злоупотребляет десятками миллиардов долларов помощи, предоставленной после вторжения России в прошлом году. Нет никаких доказательств, что украинцы перенаправляют оружие на черный рынок", - сказал Каль депутатам.

"Я думаю, наша оценка такова, что если некоторые из этих систем и были перенаправлены, то это русские, захватившие оружие на поле боя. Мы считаем, что украинцы правильно используют то, что им дали", - добавил замминистра.

Член Палаты представителей Джо Кортни отметил, что позиция Украины по индексу коррупции Transparency International улучшилась за последний год, и похвалил недавние отставки чиновников.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал о создании антикоррупционного совета Минобороны.