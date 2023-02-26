Возможный вопрос "существования России" будет решен не на украинском фронте, а "вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".

Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для российских "Известий".

"Мир без России нам не нужен", - заявил Медведев.

По его словам, "накачивание оружием" Киева будет и дальше "препятствовать любой возможности возродить переговоры".

Запред Совбеза РФ пишет, что "враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско".

Кроме того, в своей статье Медведев делает вывод, что "западные страны с сателлитами - лишь 15% населения планеты".

"Нас гораздо больше, и мы намного сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров - залог сохранения будущего для всего нашего мира", - говорится в публикации.

Напомним, в годовщину вторжения РФ Дмитрий Медведев рассказал, до каких пор Россия собирается воевать, и дал свой прогноз развития дальнейших событий.

Ранее мы писали, что в начале февраля Дмитрий Медведев снова угрожал ядерным оружием в случае атаки по Крыму новыми дальнобойными бомбами США.