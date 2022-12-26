"Четвертый Рейх" и распад ЕС. Дмитрий Медведев сделал прогноз на 2023 год
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил сделать свои прогнозы на 2023 год.
Их он опубликовал в своем телеграм-канале, заявив, что решил поупражняться в футуристических гипотезах.
Согласно видению Медведева, в 2023 году может произойти следующее:
- Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
- Возврат Великобритании в Европейский союз.
- Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
- Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии и прочих).
- Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.
В конце записи Медведев поздравил с Новым годом "англосаксонских друзей и их радостно подхрюкивающих подсвинков".
Между тем в США спрогнозировали "стабильную и мрачную" ситуацию в российской экономике.
А Алексей Арестович дал прогноз по поводу хода войны: по его мнению, коренной перелом в ней может наступить уже в следующем году - в феврале или марте.