Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил сделать свои прогнозы на 2023 год.

Их он опубликовал в своем телеграм-канале, заявив, что решил поупражняться в футуристических гипотезах.

Согласно видению Медведева, в 2023 году может произойти следующее:

Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

Возврат Великобритании в Европейский союз.

Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.

Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии и прочих).

Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.

Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.

Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

В конце записи Медведев поздравил с Новым годом "англосаксонских друзей и их радостно подхрюкивающих подсвинков".

Между тем в США спрогнозировали "стабильную и мрачную" ситуацию в российской экономике.

А Алексей Арестович дал прогноз по поводу хода войны: по его мнению, коренной перелом в ней может наступить уже в следующем году - в феврале или марте.