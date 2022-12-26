Медведев дал свой прогноз на наступающий год. Фото: Единая Россия

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил сделать свои прогнозы на 2023 год.

Их он опубликовал в своем телеграм-канале, заявив, что решил поупражняться в футуристических гипотезах.

Согласно видению Медведева, в 2023 году может произойти следующее:

  • Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.
  • Возврат Великобритании в Европейский союз.
  • Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
  • Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
  • Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии и прочих).
  • Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
  • Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
  • Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.
  • Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
  • Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

В конце записи Медведев поздравил с Новым годом "англосаксонских друзей и их радостно подхрюкивающих подсвинков".

Скриншот из Телеграм Дмитрия Медведева

Между тем в США спрогнозировали "стабильную и мрачную" ситуацию в российской экономике.

А Алексей Арестович дал прогноз по поводу хода войны: по его мнению, коренной перелом в ней может наступить уже в следующем году - в феврале или марте.

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