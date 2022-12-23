Встречи президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне и поездка замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Пекин направлены на то, чтобы заручиться поддержкой для возобновления крупномасштабных боевых действий.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Переговоры же о мире начнутся не раньше, чем через несколько месяцев, предполагает издание.

Сейчас, хоть дипломатия по украинскому вопросу и набирает обороты, переговоры идут не о мире, а об укреплении позиций сторон на поле боя - перед потенциальным наступлением России, которое Украина и ее союзники ожидают в начале следующего года.

Приоритетом Зеленского во время визита США стал не мирный план, а "получение большего количества оружия", констатирует издание. Президент США Джо Байден, хоть и воздержался от значительных военных поставок, пообещал, что США будут и впредь помогать Украине добиваться успеха на поле боя.

Но нынешние военные приготовления - это по сути подготовка к будущим мирным переговорам, "которые многие считают неизбежными, хотя сроки любых переговоров остаются далеко не ясными и, по всей видимости, пройдут не раньше, чем через несколько месяцев".

Со ссылкой на европейских дипломатов, журнал пишет, что "Путин полон решимости начать новое наступление между февралем и апрелем, и поэтому не будет заинтересован в переговорах". Издание напоминает, что российский президент на днях предложил целый ряд мер по усилению армии.

При этом у издания есть информация, что к годовщине российского вторжения 24 февраля команда Зеленского намерена представить доработанный проект мирного плана. Но его содержание будет зависеть от ситуации на поле боя - "поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижения военных побед".

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