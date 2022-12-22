Российское издание "Коммерсант" объяснило смысл поездки замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Пекин и его внезапной встречи с Си Цзиньпином (которая прошла одновременно с визитом Зеленского в США).

Директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов напомнил, что ранее циркулировали слухи о возможной встрече до Нового года между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Однако, "поскольку никаких серьезных договоренностей на этом уровне сейчас не будет, видимо, решили ограничиться встречей с Медведевым".

По мнению Маслова, скорее всего, главными темами переговоров стали два серьезных вызова - продолжение ситуации в Украине, а также введенный Западом потолок цен на нефть.

"Китай серьезно зависит от российской нефти, и за последний месяц РФ и КНР ударно нарастили поставки нефти и газа. Поэтому вопрос о дальнейшей цене, конечно, ключевой", - заявил эксперт.

Ранее "Страна" детально разбирала поездку Медведева в Китай.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин выступил на коллегии минобороны РФ с объемной речью о войне в Украине и встретился с Совбезом. На 301-й день войны в Украине Путин снова заявил, что считает украинский народ "братским".

При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что продолжение войны в Украине - приоритетная задача РФ на 2023 год.