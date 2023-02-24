Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 24 февраля озвучил свой прогноз на войну в Украине.

Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Из его текста следует, что РФ на данный момент намерена вести войну до тех пор, пока российская армия не захватит всю территорию украинских регионов, об аннексии которых Москва объявила в 2022 году.

После захвата Россией территорий война, по мнению Медведева, окончится переговорами, которые будут "тяжелыми и нервными". А соглашение, на которое выйдут стороны, будет "без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе".

По версии зампреда Совбеза РФ, это будет "просто какое-то соглашение".

После чего начнется "изматывающие месяцы и годы противостояния". Украина, заявляет Медведев, не признает такие итоги и "будет провоцировать мировой конфликт".

Поэтому он считает такой сценарий неправильным и призвал "достичь всех целей "специальной военной операции" и "отодвинуть границы угроз... как можно дальше, даже если это будут границы Польши".

Напомним, в начале февраля Медведев снова угрожал ядерным оружием в случае атаки по Крыму новыми дальнобойными бомбами США.

Также Медведев грозил ядерной войной из-за заявлений в Давосе о том, что Россия должна проиграть.

Тем временем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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