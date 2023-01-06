"Безумная тирада". Bild написал о посте Медведева в Telegram, в котором он назвал Бербок "германской бабкой"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал пост, в котором назвал главу немецкого МИД Анналену Бербок "германской бабкой". На это отреагировали в Германии.
Пост Медведева появился в его телеграм-канале и посвящен отказу Украины от предложенного РФ "рождественского перемирия".
"Украинцам была протянута рука христианского милосердия. Их руководители её отвергли", - написал Медведев.
Он заявил, что, по его мнению, большинство российских военнослужащих "спокойно выдохнули, услышав отказ".
Также в посте он раскритиковал европейские страны, которые заявили о недоверии к заявлениям РФ о перемирии.
"Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия", - написал Медведев.
Немецкий Bild назвал сообщение Медведева "безумной тирадой про свиней и хулиганской выходкой в отношении Бербок".
"Наш министр иностранных дел не поверила российской пропаганде и четко заявила об этом в Твиттере. Подобные тирады и оскорбления по-прежнему являются лучшим показателем того, что люди, о которых идет речь, поступили очень правильно, когда это так раздражает таких людей, как Медведев. Все это совершенно ясно показывает, что Медведев, похоже, находится на пределе своих возможностей из-за неудач России", - сказано в материале Bild.
Ранее Медведев заявлял территориальные претензии России на Киев.
А в конце минувшего года он сделал прогноз на 2023 год.