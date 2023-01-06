Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал пост, в котором назвал главу немецкого МИД Анналену Бербок "германской бабкой". На это отреагировали в Германии.

Пост Медведева появился в его телеграм-канале и посвящен отказу Украины от предложенного РФ "рождественского перемирия".

"Украинцам была протянута рука христианского милосердия. Их руководители её отвергли", - написал Медведев.

Он заявил, что, по его мнению, большинство российских военнослужащих "спокойно выдохнули, услышав отказ".

Также в посте он раскритиковал европейские страны, которые заявили о недоверии к заявлениям РФ о перемирии.

"Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия", - написал Медведев.

Немецкий Bild назвал сообщение Медведева "безумной тирадой про свиней и хулиганской выходкой в отношении Бербок".

"Наш министр иностранных дел не поверила российской пропаганде и четко заявила об этом в Твиттере. Подобные тирады и оскорбления по-прежнему являются лучшим показателем того, что люди, о которых идет речь, поступили очень правильно, когда это так раздражает таких людей, как Медведев. Все это совершенно ясно показывает, что Медведев, похоже, находится на пределе своих возможностей из-за неудач России", - сказано в материале Bild.

Ранее Медведев заявлял территориальные претензии России на Киев.

А в конце минувшего года он сделал прогноз на 2023 год.