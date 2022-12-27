Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск раскритиковал прогноз заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева на следующий год.

Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - написал Маск.

Напомним, в прогнозе на 2023-й Медведев прогнозирует нефть по 150 долларов, газ по 5 тысяч за кубометр, распад ЕС и гражданскую войну в США.

Самому Илону Маску Медведев предрек президентство в части штатов, которые, по мнению Медведева, останутся под ними после гражданской войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

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