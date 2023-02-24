В пятницу, 24 февраля, прошел уже год со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подробнее о том, что происходило вчера – читайте в итогах за 23 февраля.

Ниже хроники новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

24 февраля

09.20 Ночью в Славянске был прилет в микрорайон Черековка, сообщил мэр города Вадим Лях.

"Пострадали окна и крыши частных домов. К частью, обошлось без жертв и серьезных разрушений", - сообщил Лях.

На фото, которое публикует Славянская ВЦА видна воронка диаметром в десяток метров. То есть, удар, вероятно, наносился ракетами.

08.40 Если вкратце суммировать то, к чему призывает Китай в своём мирном плане - то, невзирая на нейтральные формулировки, это отмена всего, что практикует и к чему призывает Запад в войне в Украине.

1. Пекин призывает к началу переговоров без вывода российских войск из Украины.

По крайней мере, такого требования (о выводе войск) в 12 пунктах не упоминается, хотя и есть призывы уважать суверенитет и территориальную целостность стран и устав ООН - но без упоминания Украины в этом контексте.

Напомним, что главное требование Запада и Украины - это вывод войск РФ со всей территории Украины (либо же для начала на границы 23 февраля 2022 года).

При этом нужно отметить, что в "12-ти пунктах" вообще обходятся молчанием вопросы послевоенных границ. То есть, по мнению китайцев, это должно стать предметом будущих переговоров (Украина же настаивает на решении этого вопроса военным путем, и до определенной степени Запад ее в этом поддерживает).

Также Китай призывает не «подливать масла в огонь» войны в Украине и «накачивать противостояние» (читается, как намёк на поставки оружия Украине со стороны Запада).

Пекин призывает поддерживать шаги Киева и Москвы в пользу скорейшего восстановления прямого диалога и полного прекращения военных действий.

2. Китай призывает к отмене санкций, что также является краеугольным камнем западной политики в отношении РФ.

3. Пекин почти дословно повторил российскую риторику о том, что безопасность одних стран не может обеспечиваться за счет других. Это аргумент, который приводила РФ на переговорах с США и НАТО накануне вторжения, требуя дать гарантии непринятия Украины в Альянс.

То есть, видимо, Китай предлагает Западу снова дать такие гарантии.

Также Китай раскритиковал в очередной раз принцип создания военных блоков и вовлечения в него региональных держав.

08.05 Обращение Владимира Зеленского по поводу годовщины российского вторжения.

07.55 "Институт изучения войны" (США) анализирует продвижения российский войск на Донбассе.

1. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 февраля, видно, как украинские силы наносят удары по российским позициям к северу от Нововодяного (15 км к югу от Сватово).

Это "свидетельствует об ограниченном наступлении русских на линии Сватово - Кременная".

2. Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и "добились тактических успехов в этом районе 23 февраля".

Кадры с геолокацией подтверждают, что российские силы постепенно продвигаются в восточном, южном и юго-западном секторах Бахмута.

По данным "Института", на этом участке фронта действуют части 106-й гвардейской воздушно-десантных дивизии. Та же дивизия работает и в районе Кременной, где действует и 76-я дивизия ВДВ.

3. На других опубликованных кадрах видно, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевки - в районе Новобахмутовки.

07.40 Ночью в Никопольском районе Днепропетровской области было 10 обстрелов РФ.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, по Марганецкой, Мировской и Красногригорьевской громадам. Обошлось без жертв, но разрушены жилые дома.

В Никополе повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся. Повреждены и 5 хозяйственных построек, 2 магазина и кафе.

07.30 Владимир Зеленский выпустил видео "Год несокрушимости" к годовщине российского вторжения.

07.20 Сегодня в 11:00 в Великобритании объявят общенациональную минуту молчания, посвященную году со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину.

С начала войны 114 400 украинцев нашли убежище в Великобритании по схеме Homes for Ukraine.

07.10 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Основные усилия РФ сейчас сосредоточены на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.

2. Войска РФ нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

3. Враг продолжает скрытую мобилизацию в российской федерации, в частности, в регионах Кавказа. Мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать. Большое количество мобилизованных – это граждане, отбывавшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях.

06.50 Большинство украинских беженцев (77%) собираются вернуться домой, но это не произойдет в ближайшие три месяца. Сделать это в ближайшее время планируют только 12% беженцев.

Об этом свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Спустя год после вторжения РФ в Украину в Европе остаются 8 млн беженцев.

06.40 На сегодняшней онлайн–встрече лидеров G7 США собираются объявить о новых санкциях против РФ с связи с войной в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома.

06.30 Карта тревог на сейчас.