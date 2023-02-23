Подводим итоги 365-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили около 90 атак противника. Это серьезное увеличение интенсивности боев.

Российские телеграм-каналы утверждают, что РФ усилила атаки к югу от Марьинки и пытается обойти город со стороны села Победа (лобовые штурмы в самом городе продвижения россиянам в последнее время не дают). Украина этого не подтверждает, но Победа появилась в сводках Генштаба.

Под Бахмутом основные бои идут в Берховке и на подступах к Ягодному к западу от города. Тем не менее, украинские силы сохраняют открытыми пути снабжения на запад, сообщает разведка Британии.

В тоже время, если россиянам удастся взять Берховку и Ягодное это создаст угрозу пока еще функционирующим коммуникациям украинских войск.

В Бахмуте усложнилась ситуация на северном фланге, сообщил один из командиров с позывным "Мадьяр". Там идут ожесточенные бои, противник пытается окружить город с этого направления.

По его словам, дорога на Часов Яр через Хромово (бывшее Артемовское) находится "под прицельным огнем врага" (скорее всего подразумеваются бои в районе Берховки и Ягодного в направлении этой дороги).

На южном фланге обороны Бахмута противник успехов не имеет, добавил Мадьяр. При этом давление россиян там постоянное.

Российские источники сообщают, что ВСУ контратакуют под Белогоровкой в Луганской области и в районе Веселого к востоку от Соледара.

Обстрелы, снова набирают обороты. В подконтрольной Украине Красногоровке Донецкой области после попадания начался пожар в пятиэтажном доме. Вокруг города уже много месяцев идут бои.

Было много ударов по неподконтрольным территориям. В Донецке сегодня прилетело по центру, в район музучилища по улице Розы Люксембург. Также был обстрел в Петровском районе, погибло трое работников "скорой".

Что-то происходит и в Мариуполе. Со вчерашнего вечера горсовет, находящийся за пределами города, сообщает об ударах в разных районах - в частности, у завода имени Ильича. Украинские власти утверждают, что поражены российские военные объекты. Но подтверждающих это фото и видео нет. Также ничего не комментируют назначенные Россией "власти".

В то же время российское агентство ТАСС заявило сегодня о срабатывании ПВО в районе Мариупольского порта. Такое же сообщение на днях сделал и "мэр" Олег Моргун, сообщивший о двух сбитых беспилотниках.

New York Times по этому поводу сделал предположение, что Украина может использовать дальнобойное оружие Запала прежде, чем будет объявлено о его передаче.

Как пример газета привела Мариуполь, который ранее не обстреливался Украиной. В то же время издание не стало утверждать, что город был обстрелян дальнобойными западными вооружениями, а только допустило такую вероятность.

По итогу спикер Оперативного командования "Юг" дала понять, что украинская армия наносит удары по Мариуполю. По словам Натальи Гуменюк, это направление для ВСУ "уже не является абсолютно недостижимым".

То есть, не исключено, что дальнобойное оружие Киеву уже предоставили.

Либо речь идет действительно об атаке города беспилотниками, которые ВСУ и ранее активно использовали для нанесения ударов на дальние расстояния (в глубине территории России и в Крыму). В таком случае ничего нового пока не происходит. Также непонятно насколько результативными были удары. Подтверждающих видео с мест прилетов, повторимся, нет.

Прогнозы на 24 февраля

Россия на 23-24 февраля планирует "небольшой ракетный удар", считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки... Планируется небольшой ракетный удар... 23-24 февраля - у них две даты. Поверьте мне, мы такое пережили уже больше 20 раз", - сказал глава ГУР.

В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили сегодня о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. В частности, зафиксировано движение военной техники без знаков различия с военными в форме, похоже на украинскую у границы с Черниговской областью.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похож на форму Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В другом оперативном командовании - "Центр" - призвали украинцев не публиковать фото и видео с украинской техникой в Черниговской и Сумской областях (эти области на севере граничат с РФ)

"В сети Интернет появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры. Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, местоположений военной техники, ее количестве и направлении передислокации - это может повредить выполнению поставленных задач!", - говорится в сообщении.

В свою очередь минобороны РФ тоже заявляет об "инсценировке" - которую якобы готовят в Украине. Ведомство утверждает, что Киев намерен инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья.

"Провокация", как сообщается, "будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины... участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ".

Ранее минобороны России говорило о разного рода "провокациях". Последнее такое предупреждение касалось ядерных объектов Украины. Пока что ни в одном из случаев предсказанного не случилось.

В Молдове сведения об "украинской провокации" опровергают. Но ранее власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по госперевороту в Кишиневе, который пока также не состоялся.

Приднестровье в последнее время одна из важных тем украинского информполя. Лояльные власти спикеры дают комментарии о том, что ВСУ могут решить вопрос непризнанной "республики" в составе Молдовы, где находятся российские войска.

Вчера советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что, если Кишинев попросит, то Украина и НАТО "решат вопрос" Приднестровья за 24 часа. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович взял больший дедлайн - трое суток.

По словам Арестовича, повод для ввода войск уже есть, поскольку президенты Украины и Молдовы заявили о попытке РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. "Но пока, видимо, не просят", - добавил экс-советник ОПУ.

Попросит Молдова или нет - пока вопрос. По крайней мере во внутренней политике президент Санду начинает активно разыгрывать карту российской угрозы - хотя и не факт, что в Кишиневе хотят военного сценария и риска оказаться в состоянии войны (к чему может привести нападение на российских военных в Приднестровье).

Также не очень очевидна необходимость для ВСУ отвлекать свои силы на войну в Приднестровье. Хоть Арестович и говорит о "решении вопроса за 3 дня" на самом деле для этой операции украинской армии придется выделить немалые силы. Численной российских миротворцев, приднестровской армии и прочих силовых структур непризнанной "республики" составляет до 15 тысяч человек. Призыв резервистов может дать еще столько же. 35 тысяч человек - это семь бригад. Есть ли у ВСУ под рукой свободные 7 бригад (а по хорошему еще больше), которые можно бросить на Приднестровье? С учетом крайнего напряжения сил на фронте?

Другой вопрос, если в дело вмешается Румыния и другие страны НАТО. Тогда шансы на быстрый успех увеличиваются. Но тут вопрос усложняется наличие российских миротворцев. Атаку на них войсками стран НАТО Россия может воспринять как объявление войны. А Запад заявляет, что на прямое столкновение с РФ он идти не хочет.

Военные перспективы

Стратегическая цель РФ – захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области, а к лету – захватить Донецкую и Луганскую области, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В то же время начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов озвучил другие "планы РФ" - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Ранее куратор ЧВК "Вагнера" Пригожин говорил о том, что на захват всего Донбасса понадобится до двух лет. К слову, Пригожин сегодня заявил, что проблема со снарядами для ЧВК "Вагнер" решена и поставки пошли. Мы во вчерашних итогах, напомним, прогнозировали, что в ближайшее время российские власти приложат усилия, чтоб скандал прекратился. По крайней мере в публичной сфере. И, по сути, так и произошло.

Касаемо российского наступления развернуто высказался руководивший в начале вторжения обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко. Он считает, что РФ попытается осуществить еще одно масштабное наступление по разным направлениям. Но, по мнению Марченко, это в плюс Украине.

"Не нужно этого пугаться, это очень хорошо, если оно (наступление - Ред.) будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы сорвать их с мест, где они заняли оборону, нужно иметь в три раза больше личного состава техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", - заявил он.

При этом, вопреки прогнозам украинской разведки, наступление, по мнению Марченко, будет не только на востоке.

"Чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут переть со всех сторон. Скорее всего это будет так, как они делали в начале. Но у них также заканчиваются ресурсы как человеческие, так и технические. Им будет это тяжело сделать", - заявил генерал.

Отметим, что ряд российских телеграмм-каналов предполагают, что слухи о грядущем наступлении армии РФ распространяют из Украины, а на самом деле российской армии массированные наступления сейчас осуществлять не нужно, а нужно укреплять оборону. Максимум - завершить операцию в Бахмуте, а также вытеснить ВСУ из близлежащих к Донецку городов и поселков, а также от Угледара.

Что же до украинского наступления, то Арестович считает, что оно начнется во второй половине весны. "Нас не надо подгонять, мы сами рвемся в контрнаступление. Все зависит от того, когда будут укомплектованы техникой и вооружением новые соединения на уровне бригад", - сказал Арестович.

Пока одна из основных проблем - это боеприпасы, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, членам альянса пока не удалось обеспечить стабильные поставки артиллерийских снарядов Украине. На Западе их запасы истощены, а их использование ВСУ значительно выше, чем объемы поставок и производства.

А вот США не исключают возможность поставки Украине истребителей пятого поколения, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Правда, непонятно когда и успеют ли они для весенней кампании.

В ожидании китайского плана

Кроме заявлений по самолетам, Нуланд высказалась и по планам Китая представить мирные предложения по Украине. Пока реакция сдержанная - по словам чиновницы Госдепа, США хотят ознакомиться с этим документом.

Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И говорил, что Си Цзиньпин хочет выступить с речью мира в годовщину вторжения России. Позже он сказал, что Китай представит мирный план по Украине.

А вчера Ван И на встрече с Путиным заявил, что Китай признателен России за готовность "урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров".

Сегодня эту тему прокомментировал и президент Беларуси. По словам Лукашенко, если мирные предложения Си Цзиньпина не услышат, "это будет иметь серьезные последствия".

Он уверен, что Пекин выступит за мирное урегулирование.

"Наш путь в Украине - это путь мира. На сто процентов убежден, что и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами - делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай. Еще раз советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта. Внимательнейшим образом, потому что это заявление Китая - это новый шаг, оригинальный шаг, который будет иметь серьезные последствия в мире", - говорит Лукашенко.

Видимо, президент Беларуси намекает на то, что Китай начнет оказывать России более серьезную поддержку, чем ранее - если Запад отбросит его предложения и продолжит курс на военное поражение РФ в Украине.

Впрочем, Пекин пока шлет другие сигналы - что как минимум отправлять России оружие не планирует. Заявления США о таких намерениях Китая там назвали "домыслами, направленными против КНР". При этом в американской прессе уже звучат и другие опасения - что Китай усилит помощь России в обходе санкций.

При этом в США сегодня повторили: есть информация о том, что Китай рассматривает возможность "содействия России" в военной сфере, и Вашингтон призывает не делать этого. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Также аналогичное заявление от имени НАТО сделал его генсек Йенс Столтенберг.

В общем, слухи о намерениях Пекина выйти за рамки своего нейтралитета в этом конфликте, вызывает в мире большой резонанс. Но произойдет ли это на самом деле - увидим по тому, что скажет Си Цзиньпин.