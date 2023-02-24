Если вкратце суммировать то, к чему призывает Китай в своем мирном плане - то, невзирая на нейтральные формулировки, это отмена всего, что практикует и к чему призывает Запад в войне в Украине.

1. Пекин призывает к началу переговоров без вывода российских войск из Украины.

По крайней мере, такого требования (о выводе войск) в 12 пунктах не упоминается, хотя и есть призывы уважать суверенитет и территориальную целостность стран и устав ООН - но без упоминания Украины в этом контексте.

Напомним, что главное требование Запада и Украины - это вывод войск РФ со всей территории Украины (либо же для начала на границы 23 февраля 2022 года).

При этом нужно отметить, что в "12-ти пунктах" вообще обходятся молчанием вопросы послевоенных границ. То есть, по мнению китайцев, это должно стать предметом будущих переговоров (Украина же настаивает на решении этого вопроса военным путем, и до определенной степени Запад ее в этом поддерживает).

Также Китай призывает не «подливать масла в огонь» войны в Украине и «накачивать противостояние» (читается, как намёк на поставки оружия Украине со стороны Запада).

Пекин призывает поддерживать шаги Киева и Москвы в пользу скорейшего восстановления прямого диалога и полного прекращения военных действий.

2. Китай призывает к отмене санкций, что также является краеугольным камнем западной политики в отношении РФ.

3. Пекин почти дословно повторил российскую риторику о том, что безопасность одних стран не может обеспечиваться за счет других. Это аргумент, который приводила РФ на переговорах с США и НАТО накануне вторжения, требуя дать гарантии непринятия Украины в Альянс.

То есть, видимо, Китай предлагает Западу снова дать такие гарантии.

Также Китай раскритиковал в очередной раз принцип создания военных блоков и вовлечения в него региональных держав.

Отметим, что эта проблема, как и санкции - потенциально проблема и самого Китая, против которого США сейчас формируют блок в Тихоокеанском регионе. Также в Пекине, вероятно, понимают, что в случае войны за Тайвань все те санкции, которые обрушились на Россию, испытает на себе и КНР.

4. Китай высказался против использования ядерного оружия. Данный момент - по сути единственный предупреждающим сигнал, который в данном плане посылается России.

Глядя на этот план, становится понятно, что скорее всего принят Западом и Киевом он не будет. По крайней мере, во всей полноте и на данном историческом отрезке. Хотя и прямой критики может не быть (по крайней мере со стороны Украины, которая старается не усиливать напряжённость в отношениях с Китаем).

Но в целом, по ключевым позициям, согласия на него ни Киев, ни его западные союзники, скорее всего, не дадут.

Но скорее всего это понимают и в Китае. Поэтому не исключено, что формальный отказ рассматривать китайские предложения вызовет некий разворот в политике Пекина в отношении России и Украины. На Западе опасаются, что Китай начнет активнее помогать РФ и даже даст ей оружие. Сам Пекин такие планы пока отрицает.