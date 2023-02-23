Россия на 23-24 февраля планирует "небольшой ракетный удар", считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки... Планируется небольшой ракетный удар... 23-24 февраля - у них две даты. Поверьте мне, мы такое пережили уже больше 20 раз", - сказал Буданов.

По его оценкам, РФ будет применять те же методы, что и ранее.

Напомним, ранее в Минобразования призвали все школы перейти на дистанционку с 22 по 24 февраля. Такая рекомендация давалась "с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала полномасштабной войны России против Украины".

Также мы писали, что по оценкам командующего Объединенными силами ВСУ Сергя Наева, 24 февраля Украину ожидают максимум ракетные удары, но не вторжение на новых направлениях.

Кроме того, сообщалось, что британская разведка считает, что Россия может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах.