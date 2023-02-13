Россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если говорить о расстоянии от одного массированного удара до другого, это как правило до двух недель. И можем отметить, что от предыдущей до следующей - как раз 24 февраля. Помня о тяге противника к сакральным датам, нужно быть наготове", - сказала руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг".

Напомним, вчера Гуменюк заявила, что в Черном море находились 12 кораблей в составе корабельной группировки и добавила, что "расслабляться рано".

Также сообщалось, что промежутки между ракетными атаками россиян становятся все больше и больше, что может свидетельствовать о том, что запасы ракет РФ уменьшаются и россияне хотят накопить потенциал для нанесения ударов.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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