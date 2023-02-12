В Днепре сегодня вечером слышали взрывы. Оказалось, что РФ атаковала Днепропетровскую область с помощью разведывательного беспилотника и нескольких воздушных шаров с угловыми отражателями.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

"Враг использовал разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями.

По враждебному БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток". Результат уточняется", - заявляют в командовании Воздушных сил.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что шары запускались с целью истощать украинское ПВО.

"Возможно, это не такие воздушные шары, как были в США, но, возможно, воздушные шары тоже запустили, чтобы истощать ПВО или для другого", - заявил Игнат в эфире телемарафона.

Сегодня около 8 вечера в телеграм-каналах появились сообщения о взрывах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заявили об атаке "шахидов".

Игнат говорит, что РФ начала активней использовать дроны, чтобы изучить работу украинской ПВО.

При этом изменилось время атаки, но не место пуска. Это все еще побережье Азовского моря.

"Таким образом, они небольшими группами вечером начали атаковать. Исследуют работу нашей ПВО, и дроны-разведчики могут появляться, чтобы осмотреть последствия ударов. Нельзя назвать это подготовкой (к новому обстрелу). Они просто уже третий день запускают", - заявил Игнат.

Напомним, что до этого Россия почти месяц не использовала иранские дроны для атак.

А на днях Россия впервые применила морские дроны.

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