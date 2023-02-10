Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает необходимым обсудить с американским миллиардером Илоном Маском проблему доступа украинских военных беспилотников к сети Starlink.

Об этом советник Андрея Ермака заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

"Я думаю, мы должны поговорить с Маском, чтобы объяснить ему наши мотивы, как и где он ошибается", — сказал Подоляк.

Напомним, ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания ограничила доступ военных беспилотников в Украине к сети Starlink, поскольку последняя, по ее словам, "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием".

Также "Страна" рассказывала, что в конце января в Минобороны проинформировали, что в Украине формируются ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Как заявлялось, они будут оснащены терминалами Starlink.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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