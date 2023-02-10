В пятницу, 10 февраля, в Украине идет уже 352-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 9 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

10 февраля

08.45 В небе над Беларусью - российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал", сообщают мониторинговые группы.

08.41 Украина направила Нидерландам официальный запрос на передачу истребителей F-16. Об этом сообщила министр обороны Кайса Олленгрен, сообщает издание NOS.

По словам Оллонгрен, просьба понятна, но ее нелегко выполнить.

"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении" - сказала министр.

"Мы очень серьезно относимся к запросу, но вопрос истребителей решается не так просто" - добавила она.

08.37 Губернатор Николаевской области Ким заявил, что в Украине ждут удара до 20 российских ракет.

08.35 Тревога уже по всей Украине.

Белорусские мониторинговые паблики сообщают о взлете самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У ВКС РФ.

Этот борт может наводить и корректировать ракетные удары.

08.30 Воздушная тревога в Киеве.

08.20 Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть высокая угроза ракетного удара, сообщил глава военной администрации Киева Сергей Попко.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в наше ПВО", - написал Попко.

08.15 Вчера около десяти вечера военные РФ запустили на Днепропетровскую область партию "Шахедов", но силы ПВО сбили все беспилотники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

При этом в Криворожском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь.

В Песчанской громаде обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар. Пострадавших нет.

08.05 В Хмельницкой области был прилет "Шахида" по объекту энергетики в Шепетовском районе, сообщил губернатор Гамалий и опубликовал фото.

07.20 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте. Главное из нее:

1. Войска РФ пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва, Луганское, Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

3. За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых - по гражданской инфраструктуре Краматорска. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

4. В оккупированном городе Голая Пристань сотрудники ФСБ проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам. В населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли наемников ЧВК "Вагнер", из числа завербованных заключенных.

5. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

06.30 Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется" - сообщил он в телеграм-канале рано утром.

06.20 Ночью Запорожье подверглось атаке РФ. За час в городе зафиксировано 17 прилетов – самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.