Подводим итоги 352-го дня войны в Украине.

Главная новость сегодня - 14-я по счету ракетная атака России по Украине. Детально информацию о ней мы анализировали в отдельном материале. По более поздним данным Генштаба, за сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61.

В целом, энергетики констатируют значительной ущерб инфраструктуре, во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

При этом, в командовании Воздушных сил Украины констатируют, что промежуток между массированными ракетными ударами РФ увеличивается и связывают это с дефицитом у России ракет.

Далее разберем ситуацию на фронте, вопросы поставок оружия и перспективы военных действий.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, наступление РФ идёт на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Активно используется фронтовая авиация для ударов по ВСУ.

Отражены атаки противника в районах:

- Гряниковки и Масютовки Харьковской области.

- Стельмаховки и Дибровы Луганской области.

- Федоровки, Бахмута, Красной Горы, Парасковиевки, Ивановского, Красногоровки, Авдеевки, Пречистовки Донецкой области.

Харьковская область сегодня появилась не только в украинской сводке. Российское минобороны заявило о захвате Двуречного, которое расположено как раз севернее Гряниковки и Масютовки, упомянутых Генштабом.

Это в примерно в 15 километрах к северо-востоку от Купянска со стороны российской границы. Украина потери Двуречного на левом берегу реки Оскол не подтверждала.



Южнее, на Кременском направлении ситуация "остается тяжелой, но полностью контролируемой", заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Судя из его слов, российские войска наступают.

"Наибольшее количество обстрелов и атак все-таки на Кременском направлении. Там они постоянно стреляют из тяжелых калибров, подключают тяжелую технику, танки. Они уже пытаются там развивать некоторый успех, но на данный момент, несмотря на то, что нашим бойцам тяжело, они полностью контролируют ситуацию", - заявил он.

По словам Гайдая, россияне планируют идти до Лимана. Украинские венные находятся в обороне, но после получения западной техники смогут перейти в контрнаступление, считает Гайдай.

В районе Бахмута особых изменений не зафиксировано. "Вагнер" сообщает о боях за Красную Гору к северу от города (что подтверждал и Генштаб), также россияне говорят о начале боев за Ступочки на дороге Бахмут-Константиновка. Украина этого не подтверждала.

Британская разведка, анализируя события минувших нескольких дней, сообщила, что на северной окраине Бахмута "вагнеровцы" продвинулись на 2-3 км к западу, взяв под контроль участок возле главной трассы М-03, ведущей в город. Также РФ "доминирует" на северных подступах к Бахмуту.

Из района Угледара на днях появилась информация о разгроме бронеколонны российских войск. По одним данным, потери понесла 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. По другим - 36-я мотострелковая бригада 29-й армии.

Информацию об этом с фото и с видео публикуют не только украинские источники, но и российские. А точнее - телеграм-каналы, связанные с куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которые используют этот случай для очередной информационной атаки на руководство минобороны РФ и конкретно на генерала Мурадова, который, по их данным, отвечает за проведение операций под Угледаром.

В целом, данные телеграм-каналы сообщают о потере более чем 30 единиц бронетехники и двух штурмовых групп на данном направлении. Причина потерь, которую они называют - наступление по открытой местности без должного рассредоточения и поддержки, что позволило ВСУ нанести массированное огневое поражение.

Потери под Угледаром косвенно признал воюющий там на стороне "ДНР" командир "батальона Восток" Ходаковский. Он сегодня написал пост, в котором заявил, что "никакие результаты на войне не обходятся без потерь", намекая, что некие результаты все же были.

Сегодня заявление по Угледару сделал "глава ДНР" Пушилин: "В южной части, в его пригороде мы закрепились, противник продолжает перебрасывать резервы в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта". То есть потерь он не прокомментировал, но утверждает, что россияне продвинулись на юге к Угледару.

Отметим, что продвижение россиян под Угледаром подтверждает и британская разведка в сегодняшней сводке. Британцы заявляют, что под Угледаром россиянам удалось обойти западную окраину города - хотя они и понесли тяжелые потери. Ранее, напомним, глава администрации Угледара заявлял, что основные усилия россиян направлены на обход города, а не на атаки его в лоб. То есть, план армии РФ, судя по всему, заключается в окружении населенного пункта (либо в побуждении украинских войск к выходу из него под угрозой окружения).

Отметим, что украинское командование не комментировало российских потерь под Угледаром и не включало их в сегодняшние сводки.

Бои под Угледаром имеет большое значение, так как это один из плацдармов, с которого ВСУ могут начать наступление с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Поэтому россияне и пытаются отодвинуть здесь линию фронта, а заодно и открыть себе дорогу на север и на северо-восток - в сторону Курахова, а также Марьинки под Донецком, за которую уже много месяцев идут бои.

На днях в российских телеграм-каналах появилось видео с расстрелом предположительно российского военнопленного. На видеозаписи запечатлено убийство человека в военной форме, который лежит лицом вниз и закрывает голову руками. После нескольких вопросов на украинском языке ("ты кто такой?"), стоящий за кадром стреляет в голову лежащего и убивает его.

Сегодня российские СМИ процитировали Управление верховного комиссара ООН по правам человека, которое, по их данным, "выразило обеспокоенность МО Украины в связи с жестоким обращением с российскими военнопленными, включая их убийства". Об этом, как заявляют российские агентства, сообщила представитель УВКПЧ Марта Уртадо.

На сайте УВКПЧ этой информации на данный момент нет.

Тем временем, ролик прокомментировали военные эксперты из Conflict Intelligence Team - одной из крупнейших мониторинговых групп, оппозиционных российской власти.

"На видеозаписи запечатлено военное преступление - убийство человека, который явно ничем не угрожает украинским военным: мы видим обе поднятые руки, в которых ничего нет", - заявили в Conflict Intelligence Team.

Украина пока этот случай не комментировала.

Военные перспективы

Главная проблема ВСУ на сегодняшний день - нехватка боеприпасов и многих видов вооружений, что стало особенно сильно ощущаться сейчас, на фоне усиления российских атак. О чем уже рассказывала "Страна", публикуя информацию от участников боевых действий.

Судя по всему, именно этот вопрос стал главной темой визита Владимира Зеленского в Европу. По крайней мере, если говорить о темах, которые требуют срочного реагирования (потому что были и другие - например, судя по всему, формирование некой коалиции европейских стран по поддержке Украины, перспективы чего уже анализировали отдельно).

Во время европейского турне сотрудники Офиса президента раздавали западным СМИ интервью, где не сглаживали углов по ситуации в обеспечении ВСУ. Например, замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Bloomberg заявил, что боеприпасы находятся "почти на нуле".

По его словам, амуниция очень быстро заканчивается из-за интенсивности боёв. "Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях", - сказал Жовква.

Зеленский сегодня, обсуждая заседание Ставки, рассказал о договоренностях по поставкам вооружений - и что есть перспективы по самолетам, но это "вопрос переговоров". И пожелал, чтобы его европейские встречи "как можно быстрее вылились в конкретные поставки".

Ранее Франция и Британия заявили, что истребители Украине давать не будут. Министр обороны Британии также сказал, что сейчас поставки истребителей малореальны и заявил, что лучше сосредоточится на беспилотниках и дальнобойных ракетах.

Правительство Германии также повторило сегодня, что не рассматривает вопрос возможных поставок боевых самолетов Украине. А Нидерланды, которым Киев уже направил запрос на F-16, заявили, что его "нелегко выполнить".

"Вопрос истребителей решается не так просто. Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении" - сказала министр обороны страны.

Дилемма с истребителями понятна. Обучение пилотов на них занимает больше времени, чем для водителей танков. В идеале - до трех лет, но даже если говорить об ускоренных программах, то это в лучшем случае многие месяцы. То есть до конца года они ситуацию на фронте переломить вряд ли смогут.

Конечно, есть возможность посадить за штурвалы "отпускников" из натовских стран, подписавших контракты с ВСУ. Но если такой пилот попадет в плен к россиянам, это даст им повод говорить об участи авиации НАТО в конфликте (чего Альянс избегает).

Кроме того, есть вопрос того, что западные истребители могут начать сбивать россияне. Что не лучшим образом скажется на позиции этих самолетов на мировом рынке вооружений. Учитывая, что потребность в натовских истребителях возникла не на пустом месте (судя по всему, авиапарк ВСУ понес существенные потери), то опасность потерь среди F-16 также реальна.

Тем более, что тактика россиян, как сообщается, сейчас заключается в том, чтобы сбивать украинские самолеты, которые вылетают для поражения ракет, которые запускает по Украине РФ (по украинским самолетам стреляют, как только они входят в зону поражения ПВО, расположенной у границы). Именно для этих целей - сбивать российские ракеты - как заявил замглавы ОП Жовква, нужны в том числе натовские самолеты.

Но, как дают понять на Западе, это вопрос не сегодняшнего дня. И, видимо, концептуально решаться будет по итогам нынешней зимне-весенней кампании, когда станет более понятно - усиливать ли поддержку ВСУ либо начинать движение к переговорам.

Правда, судя по прогнозу куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина, бои могут продлиться существенно дольше. Он считает, что для захвата всего Донбасса России нужно "годика полтора-два".

"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть "ДНР/ЛНР", ну надо еще хотя бы годика полтора-два поработать", – сказал Пригожин.

Отметим, что украинская разведка ранее заявляла о существовании приказа Путина захватить Донбасс до марта. Хотя уже на момент этого заявления (конец января) было очевидно, что план, если он и существует, неисполним. Впрочем, в России никто о существовании таких "дедлайнов" не говорил. А, судя по прикидкам Пригожина, расчеты у Кремля могут быть совсем иными.