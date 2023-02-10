Президент Владимир Зеленский завершил короткое европейское турне, в ходе которого он встречался с ключевыми европейскими лидерами и выступал с речами.

Были горячие овации и новые эмоциональные обещания поддерживать Украину.

Но, судя по откровенной реакции украинского лидера, западные союзники, когда дело доходит до конкретики, ведут себя гораздо сдержаннее, не спеша удовлетворять все пожелания Киева, готовящегося к возможному новому наступлению России. По всей видимости, Зеленскому так и не удалось продавить предоставление Украине истребителей НАТО (хотя, по его словам, в этом плане есть "определенные положительные решения").

Не все ясно и с ракетами большой дальности: судя по всему, их предоставит Великобритания, но вопросы остаются по поводу Франции, Германии и других европейских союзников. Не дают их пока и американцы.

Тем не менее, на Банковой сохраняют оптимизм по этому поводу.

Хотя эксперты "Страны" говорят о серьезном сигнале: даже личного приезда украинского президента уже недостаточно, чтобы переломить важную ситуацию с поставками вооружений.

Во всяком случае - в настоящий момент.

К слову, Зеленский второй раз с начала войны покинул Украину. Предыдущий раз была поездка в декабре прошлого года в США. И она также была связана с продавливаем поставок оружия (что удалось - вскоре после визита президента Украины Конгресс утвердил рекордную военную помощь Украине в размере 44 млрд долларов).

Но по Европе ситуация не столь однозначная.

Подробности - в статье "Страны".

Новая коалиция не сложилась

Зеленский успел за 8 и 9 февраля побывать в Лондоне, Париже и Брюсселе.

В британской столице президент Украины встретился с премьером-министром Риши Сунаком, побывал на аудиенции у короля Карла III и военной базе Бовингтон Кэмп и выступил перед парламентариями в Вестминстере. В Париже Зеленского встретил французский коллега Эммануэль Макрон, к которому присоединился канцлер Германии Олаф Шольц. Оттуда украинский лидер отправился на саммит Европейского союза, параллельно выступив и перед депутатами Европарламента.

В своих речах Зеленский много благодарил за солидарность с Украиной и помощь стране и ее гражданам, снова призывал усилить антироссийские санкции, на этот раз сделав акцент на атомной и ракетной отраслях, производстве дронов, той части ІТ-сектора, которая работает на военные нужды.

Выступление в британском парламенте отличалось тематической предметностью. Зеленский приехал в Лондон за оружием и прямо говорил об этом в своей речи.

"Мы создали коалицию NLAW и Javelin (ручные противотанковые комплексы - Ред.), остановивших продвижение российской армии с первого дня вторжения. Мы создали коалицию артиллерийских снарядов и коалицию противовоздушной обороны, которые позволяют нам спасать жизнь гражданского населения, наших женщин, детей и пожилых людей в наших городах от жестокой российской оккупации и ракетного террора… Сейчас украинские солдаты учатся в Британии. В частности, управлять танками Challenger... Это танковая коалиция в действии, и я благодарю тебя, Риши, спасибо за этот мощный оборонный шаг – за танковую помощь. Коалиция ракет дальнего радиуса действия – самая новая из всех. Она позволит нам заставить зло полностью отступить из нашей страны, уничтожив его тайники в глубине оккупированных территорий", - заявил Зеленский парламентариям.

Потом он преподнес в дар шлем украинского пилота с надписью "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее". Намек был более чем откровенный.

"Я верю, что этот символ поможет нам сформировать нашу следующую коалицию – коалицию самолетов", - отметил Зеленский.

Как рефреном эта тема прозвучала в конце речи.

"Уходя из парламента Британии два года назад, я благодарил вас за прекрасный английский чай. Сегодня, уходя из парламента, я хочу поблагодарить всех вас заранее за английские самолеты", - завершил свое выступление украинский президент.

По факту благодарить оказалось не за что, и к этому мы еще вернемся.

Однако дальнобойные ракеты Киеву британцы, по крайней мере, пообещали. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра, в котором подтверждается готовность предоставить Украине "возможности большей дальности".

"Это подорвет способность России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной национальной инфраструктуре Украины и поможет ослабить давление на линии фронта", - говорится в сообщении.

Но вернемся к тезисам Зеленского. В Париже он был не менее прямолинеен.

"Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция – я благодарен вам за то, что вы начали этот путь, – тем скорее закончится эта российская агрессия и мы вернем Европе уверенный мир", – заявил украинский президент в присутствии лидеров Франции и Германии.

Эммануэль Макрон (в центре) и Олаф Шольц (справа) не пошли навстречу всем пожеланиям украинского президента, фото: president.gov.ua

Интересно, что уже на саммите в Брюсселе Макрон заявил журналистам, что на переговорах с Зеленским речь вообще не заходила о поставках Украине французских истребителей. По версии Макрона, Париж хочет поставлять то оружие, которое именно сейчас нужно Киеву, а не давать "обещания", которые, тем не менее, "могут быть реализованы позже". Это звучит странно, так как ясно, что для украинского президента в этой поездке первым делом были истребители, а уже потом все остальное оружие.

То есть не говорить о поставках самолетов он не мог. И разговор с Шольцем об этом тоже был.

Во всяком случае, бывший посол Украины в Германии, а ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник написал в Твиттере, что Зеленский "персонально" обратился к канцлеру с просьбой доставить истребители, стоящие на вооружении немецкой армии, "как можно быстрее".

"Eurofighters и Tornados изменят правила игры и позволят выбить россиян и достигнуть мира", - написал Мельник в своем микроблоге.

На саммите ЕС у Зеленского была возможность переговорить и с лидерами других стран - членов блока. Надо сказать, президент в ходе общения с журналистами давал противоречивые сигналы об итогах своих переговоров. То он говорил, как сообщает украинская редакция "Радио Свобода", что есть определенные положительные решения по истребителям, которые остались за кулисами", но он не хочет-де раскрывать все карты. То он признавался, что в разговорах за закрытыми дверями мало "конкретики".

"Я не имею права возвращаться домой без результатов. Если сейчас это звучит нагло, но это прагматизм с моей стороны. Никаких эмоций: чтобы выжить, нам необходимо это оружие и эти деньги", - цитирует Зеленского агентство "Интерфакс-Украина".

В этой связи показательна история с сообщениями в телеграмм-канале главы ОП Андрея Ермака, сопровождавшего президента в его поездке по Европе.

Сначала он сообщил, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".

А через какое-то время в исправленном посте появились слова "похоже, может быть решен".

Ставка на личное присутствие

Вскоре западные медиа подтвердили подозрения относительно неоднозначной реакции европейцев на просьбы Зеленского по истребителям.

Во-первых, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, как передает BBC, заявил, что передача Украине боевой авиации может занять "месяцы".

И вообще "более реалистично и продуктивно" сделать это "после окончания войны с Россией".

Во-вторых, по сведениям Bloomberg, и никто из руководителей стран ЕС не пообещал Киеву истребители. Это "европейские лидеры ясно дали понять" Зеленскому в ходе личных встреч с ним.

Как полагает политолог Руслан Бортник, задумка команды президента была повторить трюк с разблокированием поставок танков, когда вместе с Лондоном, первым заявившим о выделении своих танков Challenger, удалось "пробить нерешительность и скептицизм других союзников".

"Но с самолетами так пока не получилось", - комментирует Бортник "Стране".

В целом эта ситуация - еще тревожный звонок для Киева. Бортник допускает, что Зеленский явно ехал в надежде своим присутствием победить "опасения, нежелание и скрытый саботаж новых поставок вооружений внутри британского и общеевропейского истеблишментов" и не смог добиться всего, чего хотел.

"Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советских оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а еще артиллерии и даже патронов. Все это ставит вопросы о возможности вести наступление и даже оборону. И вот президенту казалось бы удалось переломить ситуацию с западными танками. Их дают, но потом, а сейчас немного и даже те - не сразу все. Этим объясняется ремарка президента о желании видеть конкретику", - комментирует эксперт.

Отметим, что самолеты Украине не дают пока и США, о чем уже несколько раз заявлял лично Байден. На Западе по поводу поставок самолетов звучат несколько возражений. Первое - их поставки действительно связаны с длительным обучением пилотов, а потому это не то оружие, которое может быть поставлено в обозримом будущем, в то время как Украина именно сейчас переживает решающий этап битв. Второе - эти поставки не изменят серьезно расклад сил на поле боя, так как РФ обладает все еще мощной авиацией и системой ПВО, для нейтрализации которых необходимы многие сотни самолетов. А в таком количестве, с одной стороны, их вряд ли дадут. А с другой - их негде разместить - все украинские аэродромы простреливаются. Наконец, третий аргумент против поставок самолетов Украине - они могут вызвать эскалацию в отношениях НАТО и России, чего, как минимум, европейцам бы очень не хотелось.

Поэтому Запад во главе с США и не дает согласия на поставки самолетов. По крайней мере пока.

И позиция Вашингтона в данном случае является доминирующей - прочие страны НАТО по самолетам будут ориентироваться на позицию американцев. Хотя, например, Руслан Бортник полагает, что к концу года Украина самолеты все же получит.

Но в целом, от визита Зеленского в ЕС не осталось однозначно победного ощущения в плане прорыва по поставкам оружия.

Европейцы (по крайней мере из континентальной Европы) как бы давали понять, что на данном этапе подошли к определенной черте, которую переступать пока не готовы. Во всяком случае раньше американцев.

В условиях ожесточенных боев на фронте это достаточно тревожный момент для Киева.

О непростой ситуации прямо сказал в интервью немецкому Spiegel и сам Зеленский.

"Мне приходится заставлять его (Олафа Шольца - Ред.) помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев", - сказал президент Украины.

Также он раскритиковал в целом руководство европейских государств.

«Если все знали, что Путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему не ввели санкции? Абсолютно смешно, когда вы все публично заступаетесь за нас и все еще любите уклоняться от санкций или отказываться от оружия», — сказал Зеленский.

А что по евроинтеграции?

По поводу евроинтеграции Украины тоже возникают вопросы.

Конечно, Зеленскому повторили, что украинцы - часть европейской семьи народов, и страну ждут в ЕС. Но, похоже, его настоятельная просьба о письменном отчете Еврокомиссии (ЕК) весной о ходе реформ в Киеве так и не была услышана. Тут нужно пересказать контекст.

Выступая перед лидерами стран - членов блока, Зеленский дал понять, что ждет в 2023-м старта переговорного процесса о вхождении в блок, который должен начаться после того, как ЕК даст на это добро.

Но дело-то в том, что ЕК не готова проэкзаменовать Украину уже весной, как та того хочет. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова повторила, что ЕК устно сообщит руководству стран - членов ЕС, как Киев справляется с заданиями, а уже осенью будет письменный доклад.

"Главная цель – показать прогресс и список прогресса реформ в докладе осенью. Это наша общая (с Киевом - Ред.) цель", - цитирует слова президента Еврокомиссии "Интерфакс-Украина", сказанные в ходе пресс-конференции с Зеленским.

Как писала "Страна", украинское руководство настаивает, чтобы ЕК в апреле выдала письменный доклад, что можно выдать за веху на пути к переговорам о вступлении, и исходя из этих материалов, провести работу над ошибками до осени. И тогда начать обсуждение условий получения членства (и это выгодно было бы Зеленскому и с политтехнологической точки зрения, если выборы осенью 2023 года все же состоятся).

Но, как видим, пока этого не происходит.

"В ЕС пока в целом не очень торопятся что-либо конкретное говорить по поводу евроинтеграции Украины. Во-первых, пока не закончилась война все планы и сроки - абсолютно гипотетические. До окончания войны вопрос вступления Украины в ЕС рассматривать точно не будут. Во-вторых, есть много вопросов касательно выполнения Украиной критериев кандидата в члены ЕС. И по Конституционному суду, и по нацменьшинствам, и по борьбе с коррупцией. Особенно на фоне постоянных коррупционных скандалов в последнее время, которые активно раскручивали, в том числе, и связанные с Западом структуры, что породило слухи о недовольстве США и ЕС действиями президента Украины. Не исключено, что Зеленский решил лично приехать в Европу не только за оружием, но и чтоб показать, что его союзные отношения с ведущими странами Европы по-прежнему крепки", - говорит источник "Страны" в дипломатических кругах.

Вообще заявления Зеленского во время поездки и накануне были богаты на явные и тайные месседжи. Так, политолог Вадим Карасев обратил внимание, что в интервью газете Le Figaro, сделанном перед вояжем, украинский президент сказал, что Минские соглашения не могли быть осуществлены - помимо прочего - потому, что в них не было Крыма.

"Как сказал Зеленский, это было "настоящей проблемой". Считаю, это было упомянуто не просто так, а с учетом нынешних реалий. Мол, можете обсуждать "корейский" или "немецкий", или "финский" сценарий, но в нем не будет Крыма, а, значит, и полноценного выхода Украины к морям. Нет согласия на иные варианты. Будет попытка наступления по направлению на Мелитополь и Бердянск и решить проблему Крыма. От его итогов и будет зависеть исход войны", - полагает политолог Карасев.