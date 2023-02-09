Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдовы Майе Санду некий "российский документ" с планом дестабилизации политической обстановки в республике.

Об этом он заявил на саммите Евросоюза в Брюсселе.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней", - сказал украинский президент.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать "новой Украиной" из-за стремления в НАТО.

"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами президента, которая рвется в НАТО, имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и готова практически на все", - сказал Лавров.

Тогда спикер парламента Молдовы жестко ответил Лаврову, назвав его слова признаком "деградации и гнилого шовинизма".

Детальнее о ситуации в Молдове мы писали здесь.