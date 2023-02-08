Военкоматы в Молдове рассылают повестки военнообязанным мужчинам, но не для призыва их в армию, а для уточнения базы данных.

Об этом сообщило министерство обороны республики, опровергнув появившиеся ранее сообщения в соцсетях о том, что это связано с войной в Украине.

В ведомстве назвали сообщения о вызове граждан в военно-территориальные центры якобы для призыва манипуляциями.

"Согласно порядку, приказы о вызовах направляются гражданам Республики Молдова в соответствии с постановлением правительства №77 от 31.01.2001 г. об утверждении положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов, а также в целях актуализации базы данных военно-территориальных центров. Эти действия выполняются постоянно. Выдача приказов о вызовах не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе. Просим граждан быть бдительными в связи с тем, что в последнее время активизировались попытки манипуляций и спекуляций на эту тему", - сказано в записи.

В начале февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может "пойти по пути Украины" - то есть вступить в войну с Россией.

На это представитель МИД Молдовы Даниэл Водэ ответил, что Кишинев сделал выбор в пользу Евросоюза и "свободного мира".