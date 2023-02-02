Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может "пойти по пути Украины" (то есть, вступить в войну с Россией).

Так он ответил на соответствующий вопрос ведущего Дмитрий Киселева.

"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами президента, которая рвется в НАТО, имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и готова практически на все", - сказал Лавров.

При этом, по его словам, Грузия "несмотря на давление извне, руководствуется национальными интересами, но Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России".

Напомним, что сейчас в Молдове обсуждают отказ от закрепленного в конституции нейтралитета и вступление в НАТО.

А президент Грузии заявила, что Россия уже проиграла войну с Украиной и должна будет по ее итогам также вернуть оккупированные грузинские территории.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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