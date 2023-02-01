Грузия все еще гораздо менее авторитарна, чем Россия или Беларусь, но она быстро уходит в сферу влияния Москвы.

Об этом в статье под заголовком "Грузия дрейфует в орбиту Кремля. Когда-то Запад видел в ней маяк свободы" пишет журнал The Economist.

"Политическая оппозиция находится под наблюдением. Заявка Грузии на получение статуса кандидата от ЕС была отправлена в июне прошлого года со списком из 12 требований, которые правительство, похоже, не спешит выполнять", - пишет The Economist.

Сама статья посвящена теме преследования Михеила Саакашвили нынешней грузинской властью.

"Сегодня именно Кремль хвалит Грузию, страну, в которую он вторгся в 2008 году, за то, что она следует своей линии и отказывается присоединяться к западным санкциям против России. 55-летний Саакашвили находится под охраной в больнице на окраине Тбилиси, борясь со слабоумием и мышечной атрофией. Его мать, которая навещает его каждый день, говорит, что у него провалы в памяти и ему нужны ходунки", - говорится в материале.

Ранее грузинские власти заявляли, что не будут оказывать Украине военную помощь.

В начале января Грузия заявила, что не станет передавать Украине ЗРК "Бук" по просьбе Киева.