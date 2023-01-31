Адвокат Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе в комментарии "Стране" сообщил, что пока в реанимацию Саакашвили не перевели - вопреки тому, что сообщалось ранее.

"Четыре часа назад он еще не был переведен в реанимацию, но в госпитале говорили, что собираются это сделать. Мы знаем, что несколько докторов попросили администрацию перевести его в реанимацию, но пока это не сделано. Причина этого: правительство Грузии пытается как-то прятать настоящее состояние Саакашвили. Не думаю, что это продлится долго", - сказал Шота Тутберидзе.

По его словам, состояние экс-президента Грузии ухудшается каждый день.

"Сегодня у него новый тревожный синдром — потеря веса дошла до критической грани. Как мне сказали, он весит 68 килограммов, его рост где-то 194 см. Это все создаёт большой риск инсультов. В основном, когда я его вижу, мы говорим о юридических аспектах его дела. Он очень заинтересован, как все идет в Украине. Но в последнее время у него нет возможности быть интерактивным: ему сложно говорить, нет энергии. Последняя наша коммуникация не очень продуктивна", — рассказал Тутберидзе.

Он отметил, что слухи о том, что у Саакашвили деменция, правдивы.

"Провели экспертизу и установили симптомы деменции. Это уже подтвержденный диагноз. Кроме этого, нашли бактерию туберкулеза (палочка Коха - Ред.). Если бы Саакашвили был здоров, это было бы не очень страшно. Но в его состоянии это особенно страшно, потому что у него ослаблен иммунитет", — сказал адвокат Саакашвили.

По словам Тутберидзе, одна из самых главных задач сейчас — перемещение Саакашвили за границу для медицинского лечения и исследования.

"Для меня сложно предсказать и тем более сделать позитивные прогнозы по этому поводу, потому что мы очень хорошо в Грузии знаем, и не только в Грузии: суд не очень объективен. Суд будет делать так, как будет указано политическим правительством Грузии. А сейчас из правительства Грузии я не вижу позитивных сигналов", — сказал адвокат Саакашвили.

Кроме этого, Тутберидзе рассказал, в какой стране сам Саакашвили хотел бы пройти лечение.

"Мы этот вопрос оставили открытым, не указывали страну, но он изначально спросил об Украине. Но сейчас мы понимаем, что в Украине сейчас, возможно, не самая лучшая возможность лечения, но Саакашвили этого хочет. Я не знаю, что будет решать суд или что выберет сам Саакашвили, но есть самые вероятные четыре варианта: Украина, Израиль, Германия, США. Как я вижу, из этих стран будет выбрано", — рассказал "Стране" Шота Тутберидзе.

Как писала "Страна", о том, что Саакашвили болен туберкулезом и страдает деменцией, стало известно в ноябре.

Ранее депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что если Саакашвили умрет в грузинской тюрьме, то Европарламент не поддержит вступление Грузии в ЕС.