Если Михаил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме, то Европарламент не поддержит вступление Грузии в ЕС.

Такую запись сделал в Твиттере депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский.

"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрет в тюрьме", - написал в микроблоге евродепутат.

Так он прокомментировал слова генсека правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе о том, что власти Грузии не станут освобождать Михаила Саакашвили в обмен на предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как писала "Страна", в последнее время сообщалось, что у Михаила Саакашвили в тюрьме ухудшилось здоровье. В сети появились фото сильно похудевшего бывшего политика. А его адвокат заявил, что в организме экс-президента Грузии нашли следы мышьяка. Также адвокат говорил, что у его клиента туберкулез и деменция.

Владимир Зеленский обратился к грузинским властям и народу с призывом проявить милосердие в отношении Саакашвили и перевести его в заграничную клинику.