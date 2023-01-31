Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который с 2021 года находится в грузинской тюрьме, переводят в реанимацию в критическом состоянии.

Об этом сообщил член грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Чиладзе в эфире телеканала Mtavari со ссылкой на лечащего врача Саакашвили.

"Состояние здоровья на критическом уровне, для сохранения его жизни важно, чтобы он был переведён в реанимационное отделение. В эти минуты готовится палата", - заявил он журналистам.

В последнее время сообщается, что у Михаила Саакашвили в тюрьме ухудшилось здоровье.

В частности, заявлялось, что у него туберкулез и деменция, также шли сообщения о коронавирусе, но они не подтвердились.

В декабре врачи в США заявляли, что Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. В последнее время родственники сообщали, что у Саакашвили начала отниматься нога, и он начал резко терять вес.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что Михаил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме, то Европарламент не поддержит вступление Грузии в ЕС.

Также мы писали, что бывший президент Грузии во время судебного заседания начал говорить на украинском языке и хотел раздеться.