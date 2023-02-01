Сильно похудевший в грузинской тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в Тбилиси попросил похоронить свое сердце в Киеве.

Об этом он сказал по видео, участвуя в заседании суда дистанционно.

"Я отдал Грузии все свои знания. Единственное, что я прошу, это дать мне возможность адекватного лечения", - начал Саакашвили на грузинском и вскоре перешел на украинский.

"Я абсолютно уверен в нашей победе в войне, но, если не смогу дожить до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, оно принадлежит Украине", - сказал бывший президент Грузии.

При этом он был одет в майку с надписью I am Ukrainian.

Как мы уже сообщали, на этом заседании Саакашвили поднял футболку и показал, как он сильно похудел.

Он находится в грузинской тюрьме с 2021 года. Его защитники заявляли, что он серьезно болен и нуждается в зарубежном лечении, поскольку в больнице грузинской тюрьмы ему грозит инсульт, палочка Коха и деменция.

Вчера появилась информация, что он попал в реанимацию, но ее "Стране" опроверг адвокат экс-президента.

В последнее время сообщается, что у Михаила Саакашвили в тюрьме ухудшилось здоровье. В частности, заявлялось, что у него туберкулез, также шли сообщения о коронавирусе, но они не подтвердились.