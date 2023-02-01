Появились фотографии, как сейчас выглядит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Снимки опубликованы на странице Саакашвили в Facebook. Это скрины с заседания суда, в котором он принял участие онлайн.

На снимках видно, как он сильно похудел.

Ранее защитники Саакашвили, который с 2021 года находится в грузинской тюрьме, заявляли, что он серьезно болен и нуждается в зарубежном лечении, поскольку в больнице грузинской тюрьмы ему грозит инсульт, палочка Коха и деменция.

Вчера появилась информация, что он попал в реанимацию, но ее "Стране" опроверг адвокат экс-президента.

В последнее время сообщается, что у Михаила Саакашвили в тюрьме ухудшилось здоровье.

В частности, заявлялось, что у него туберкулез и деменция, также шли сообщения о коронавирусе, но они не подтвердились.

В декабре врачи в США заявляли, что Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. В последнее время родственники сообщали, что у Саакашвили начала отниматься нога, и он начал резко терять вес.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что если Михаил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме, то Европарламент не поддержит вступление Грузии в ЕС.