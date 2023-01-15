Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что ее страна не будет оказывать военной помощи Украине, не желая "становится стороной конфликта". Она сказала, что Грузия пережила множество военных конфликтов, и ее нынешние власти обязаны не допустить ничего подобного вновь.

Об этом она заявила журналистам, сообщает грузинский телеканал.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния", - заявила Цулукиани.

Ранее Украина просила Тбилиси передать ей комплексы "Бук", которые Киев поставил в страну в 2008 году, но власти Грузии отказали.

В Минобороны Грузии заявили, что не передадут Украине ЗРК "Бук", которые наша страна попросила отдать, так как в 2007-м году купила их, а не получила безвозмездно.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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