В воскресенье, 15 января, в Украине идет уже 326-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 14 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

15 января

12:23 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что на официальных страницах в прошлом году публиковалась информация о том, что украинскому ПВО удавалось сбивать ракеты X-22, но сказал, что это были ошибки, вызванные спешкой в публикациях.

"Информация, представляемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со сбитыми Х-22 и С-300 есть, это факт", - признал Игнат.

Напомним, вчера командование Воздушных сил, отвечая на заявление Арестовича о том, что украинская ПВО сбила ракету Х-22, обломки которой попали в жилой дом в Днепре, написало, что у ВСУ нет возможностей сбивать такие ракеты.

12:18 Украинскому командованию предстоит сделать выбор - стоит ли ему удерживать Бахмут или же отступить из города, чтобы сберечь силы, пишет Washington Post.

"Украина стоит перед трудным выбором - насколько глубоко втягиваться в затяжные бои за осажденный Бахмут, поскольку Киев готовится к новому контрнаступлению в другом месте на фронте, которое требует сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов", - пишет американское издание.

Бои под Бахмутом идут чрезвычайно интенсивно. "Когда мы убиваем пятерых из 10 бойцов противника сразу, они снова пополняются до 10 в течение нескольких часов. Хотя они штурмуют небольшими группами, но люди постоянно пополняются, что дает им возможность очень часто штурмовать позиции — иногда пять, шесть, семь раз в течение дня", — говорит Андрей Крищенко, заместитель командира батальона подразделения Нацгвардии, дислоцированного к югу от города.

Теперь украинские военные должны решить, сколько еще сил и сколько боеприпасов и вооружений они могут потратить для продолжения защиты Бахмута — города, который многие военные аналитики считают имеющим относительно небольшое стратегическое значение на более широком поле боя, но который стал важным для обоих сторон с символической точки зрения", - пишет Washington Post.

"Для нас Бахмут такой же уголок нашей страны, как Соледар, Херсон, Мелитополь, Харьков или Днепр. Это наша родная земля. Мы сражаемся и будем бороться за каждый метр нашей земли. Но мы будем воевать умно: если обстоятельства потребуют тактического маневра, высшее военное руководство обязательно сделает правильные выводы и действия. Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики", - сказал Юрий Скала, командир разведывательного батальона, воюющего в настоящее время в Бахмуте.

12:16 Фото со спасённой из под завалов дома в Днепре женщиной публикует Офис президента.

По данным замглавы ОП Кирилла Тимошенко на данный момент уже известно о 21 погибшем. Из них один ребёнок.

Ранен 71 человек, из них 13 детей, - спасено 39 человек, з них 6 детей.

Разыскивается 40 человек.

Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших "будут десятки. Это уже понятно и без нескончаемых отчетов".

12:02 Пилот, находившийся за штурвалом самолета, который потерпел крушение 15 января в Непале, предотвратил его падение на населенный пункт.

Об этом со ссылкой на очевидцев катастрофы пишет ведущий непальский новостной портал Online Khabar.

Когда летчик понял, что крушение неизбежно, то направил самолет в ущелье реки Сети, не дав ему упасть на город. "Если бы он опоздал еще на одну минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится близко к рынку Рамгхат", - говорится в публикации.

Портал также приводит гражданства 72 погибших. По его данным, среди них были граждане стран Европы, Азии, Южной Америки, Австралии, Индии и России. Сообщают, что на месте крушения обнаружены выжившие.

11:57 "Полесский котёл": весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Беларусью Ровненской области, заявил губернатор Виталий Коваль в телеграм-канале.

"На севере активно строим инженерные и фортификационные постройки. Противотанковые рвы. Все 229 километров с республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона", - пишет Коваль.

К тому же, напоминает он, север Ровенской области – это сплошные леса и болота. "Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси", - заявил глава ОВА.

11:44 Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила на сегодняшней пресс-конференции, что ее страна не будет оказывать военной помощи Украине, не желая "становится стороной конфликта". Она сказала, что Грузия пережила множество военных конфликтов, и ее нынешние власти обязаны не допустить ничего подобного вновь.

"Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния", - заявила Цулукиани.

Ранее Украина просила Грузию передать ей комплексы "Бук", которые Киев поставил в страну в 2008 году, но власти Грузии отказали.

11:29 Воздушная тревога в восточных областях.

11:20 Херсон снова под обстрелом. Глава ОВА заявляет об ударе по жилому кварталу Херсона. Предварительно, два человека получили ранения.

11:15 Лимиты потребления электричества снижены для всех областей, сообщает "Укрэнерго". Это вынужденная мера, связанная со вчерашним массированным ракетным обстрелом.

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит", - объясняет "Укрэнерго".

Это и заставило снизить лимиты потребления - пропорционально всем областям.

Ограничения действуют на протяжении всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться, уточняет "Укэнерго".

11:12 Даже если власти Германии завтра примут решение об отправке Киеву танков Leopard, то поставка будет осуществлена только к началу следующего года.

Об этом заявил производитель этой техники - глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild.

Подготовка "длится почти год", потому что танки полностью разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к боевым действиям, объяснил Паппергер.

На данный момент, у Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard.

То есть речь не о тех танках, которые находятся на балансе у Бундесвера или других армий НАТО и готовых к отправке. Другой вопрос, сколько таких танков страны Запада согласятся снять с боевого дежурства.

11:08 За минувшую ночь в результате российских обстрелов Донецкой области погиб один человек - в Курахово. Такую информацию дает глава ОВА Павел Кирилленко.

"Ночью россияне продолжали стрелять на разных участках линии фронта", - пишет Кирилленко.

Под обстрелы попали такие населенные пункты, как Угледар, Новоукраинка, Богоявленка, Парасковеевка, Северск - по предварительной информации, никто не пострадал.

"Ночью происходили периодические обстрелы Марьинской общины, а утром россияне дважды обстреляли Авдеевку из "Градов и совершили артобстрелы Веселого и Красногоровки Очеретинской громады - без жертв", - сообщил губернатор. Он также добавил что в Бахмуте в результате обстрела полностью выгорел двухэтажный магазин.

11:07 Несколько видео, как разбирают завалы дома в Днепре.

На одном из кадров из окна многоэтажки спасают кота. На другом - осматривают труднодоступные места с помощью дронов.

Еще на одном видео разбирают завалы на месте, где ранее слышали человеческий голос (для того, чтобы услышать такие голоса на месте работ периодически объявляют режим тишины).

11:00 Видео падения пассажирского самолета в Непале.

10:58 Похоже, что в катастрофе пассажирского самолета в Непале выжить не удалось никому.

По крайней мете, индийский новостной телеканал News18 со ссылкой на местные власти сообщает, что погибли все 72 человека, находившиеся на борту.

Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Покхаре. В данный момент проводятся спасательные работы, выясняются причины ЧП.

10:50 Украинцев ожидают тяжелые дни, а возможно, и недели в плане обеспечения электричеством. С таким предупреждением обратилась компания ДТЭК после новой ракетной атаки России.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", - объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Вчера о подготовке к "трудным дням" сообщал глава Минэнерго Герман Галущенко.

10:49 Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает усиленно рекламировать свою компанию, превознося ее заслуги в захвате Соледара.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

"Институт" пересказывает видео, на котором Пригожин в Соледаре представляет одного из "вагнеровских" командиров, который руководил захватом города.

По словам Пригожина, действия его ЧВК в Соледаре дают представление о том, в чем заключается превосходство "Вагнера" - богатый боевой опыт, независимость в действиях, эффективная военная техника и отлаженная системе управления.

Пригожин утверждает, что система, по которой действует "Вагнер", мотивирует бойцов к самостоятельности и обеспечивает "обратную связь" между ними и командирами.

Эксперты Института предположили, что этим Пригожин пытается рекламировать дальнейший набор в ЧВК и, одновременно, дискредитировать регулярную российскую армию, лоббируя увеличение роли "Вагнера" и его лично в войне в Украине.

10:44 На сайте британского правительства появилась конкретизация по ближайшей партии вооружений, которую Лондон намерен предоставить Украине.

Прежде всего, речь идет:

- о 14 тяжелых танках Challenger, которая отправится к нам в ближайшие недели,

- ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90, управляемых пятью стрелками.

"Министр обороны изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в понедельник", - говорится в сообщении.

Правительственный источник обещает, что в ближайшие дни Великобритания начнет обучение бойцов ВСУ использованию танков и артиллерийских орудий.

При этом о поставке ударных вертолетов "Апач", о которых заявляли британские СМИ, официально пока речи не идет.

10:19 Главред "Цензора" Юрий Бутусов, который находился в Соледаре, когда туда заходили российские войска, заявил, что ВСУ потеряли город.

Судя из его комментария под собственным постом в Facebook, под контролем Украины остался рудник №7, который находится за городской чертой.

"Мы потеряли Соледар. Шахта номер 7 на окраине за городом, вдали от застройки, посмотрите карту", - написал Бутусов в комментариях к своему посту, где он заявил о том, что "ложь - предвестник поражений".

О том, что Украина не контролирует Соледар, сегодня в утренней сводке снова заявил "Институт изучения войны" (США).

В Минобороны Украины заявляют, что бои в Соледаре продолжаются.

10:15 В ближайшее время ожидается "комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей", предупреждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С этой целью Россия попытается задействовать украинских журналистов.

Цель этой операции, по данным ГУР - "подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров и уменьшение помощи от них".

От имени популярных западных изданий агенты российских спецслужб будут обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности ВСУ.

ГУР просит журналистов из Украины внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

10:10 Украинские силы, вероятно, не удерживают позиции в Соледаре, несмотря на заявления Украины, пишет американский "Институт изучения войны" в утренней сводке.

Эксперты комментируют видео с украинским флагом над шахтой на самой западной окраине Соледара. "На видео нет ни украинских, ни российских сил вблизи флага. Геолокация видеозаписи показывает, что, хотя заявленная украинская позиция может находиться в административных границах Соледара, эта позиция не находится в самом населенном пункте", - пишет "Институт".

Организация предполагает, что украинские силы удерживают некоторые позиции за пределами Соледара - в частности, на западной стороне трассы Т0513, которая ведет в Северск.

10:00 В Харькове и области по состоянию на это утро к электропитанию подключены 100% потребителей. Об этом заявил губернатор Олег Синегубов.

Ранее свет в регионе отключали из-за вчерашней массированной ракетной атаки.

09:39 На боевом дежурстве у России сохраняются морские носители с неиспользованным запасом "Калибров". Поэтому сохраняется угроза повторного удара по Украине в ближайшее время.

Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, вчера россияне использовали только половину снаряженных "Калибров".

"Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас - 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители... Надо понимать, что они еще могут быть применены", - сказала она в эфире телемарафона.

09:37 Касательно заочного спора между Арестовичем и командованием Воздушных сил - о том, была ли сбита российская ракета, которая поразила многоэтажный дом в Днепре.

Вчера, напомним, советник Офиса президента заявил, что ракету Х-22 сбила украинская ПВО, после чего снаряд упал на дом, где погибло 20 человек.

Это вызвало волну возмущения в украинских соцсетях. Арестовича обвинили в работе на Россию. Позже советник написал пост, в котором дал понять, что будет все равно придерживаться своей версии событий.

Но затем Воздушные силы опровергли эту версию. И заявили, что сбивать такой тип ракет вообще не в состоянии (это, по данным военных, смогут сделать только ЗРК западного производства, которые еще не поставлены в Украину).

"В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны", - сообщили в командовании.

Отметим, что ранее было как минимум три официальных сообщения о поражении ракет Х-22.

30 мая Воздушные силы заявили, что сбили такую ракету над Одесской областью и показали ее обломки.

29 июня было сообщение о поражении Х-22, летящей со стороны Черного моря.

А 1 июля 101-я бригада охраны Генштаба в Киеве сообщила, что сбила эту ракету переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".

09:27 После танков Британия предоставит Украине четыре ударных вертолета Apache с ракетами Hellfire на борту. Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.

"Apache изменит правила игры", - заявляет источник. По его словам, "танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру".

"Мы отправляем Apache AH64 E — самую современную версию, которая может уничтожить несколько целей за секунды.

Каждый Apache может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм пушкой.

Это означает, что четыре "Апача" могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - говорит собеседник издания.

09:18 В Непале произошло крушение самолёта с 68 пассажирами и 4 членами экипажа на борту.

Это произошло между старым и новым аэропортом города Покхара. Уже более 30 погибших.

09:00 В Днепре уже 20 погибших после ракетного удара по жилому дому, сообщил губернатор Валентин Резниченко. Среди них - один ребенок. 73 человека ранены.

Офис президента публикует новые видео с ночных спасательных работ.

08:41 По Украине начала шириться воздушная тревога.

08:37 На конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане (США) победила американка Р'Бонни Нола Габриэль.

Этот конкурс стал известен украинцам тем, что представительница Киева Виктория Апанасенко вышла на сцену с мечом и в костюме "воина света".

Впрочем, в число 16-ти финалисток украинка, тем не менее, не попала. Как и российская участница - Анна Линникова из Оренбурга.

Костюм победительницы символизирует роль Америки в покорении Луны. Р'Бонни Нола Габриэль с трудом передвигалась по сцене в этом тяжелом одеянии, но труды, как видим, того стоили.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. В целом среди финалисток были только девушки с западного полушария.

08:04 Сводка украинского Генштаба на утро 15 января. Главное:

1. Всего за сутки противник нанес 57 ракетных ударов и три авиационных (имеется в виду тактическая авиация). Из них 41 ракета была из разряда высокоточных и управляемых. ВСУ сбили 26 ракет.

2. Россия сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях (район Угледара - Великой Новоселки), а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

3. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

08:01 В Киеве, Одессе и Днепре с утра действует экстренный режим отключений света, сообщает ДТЭК. Графиков на данный момент нет.



08:00 По данным на утро, найдены тела 18 погибших на месте развалин многоэтажки в Днепре.

Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Ранения получили 73 человека, больше половины из которых госпитализированы. Неизвестной остаётся судьба более чем 40 человек.