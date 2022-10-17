В Грузии могут пересмотреть вопрос безвизового режима с Россией. Принять решение по этому вопросу должно правительство и граждане страны.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это все должно решить правительство вместе с обществом", - заявила Зурабишвили.

Отметим, что граждане России с 2012 года могут въезжать на территорию Грузии без визы на срок до 365 дней.

Напомним, Кабмин прекратил действие безвиза с Россией. С 1 июля россиянам нужна виза для визитов в Украину.

Также сообщалось, что петиция за установление визового режима с Беларусью набрала необходимые 25 тысяч голосов. На нее уже ответил Владимир Зеленский. Вопрос о целесообразности визового режима президент направил для изучения в Кабмин.

Кроме того, мы писали, что Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев. О том, что Россия может ввести такую меру в ответ на введение Украиной визового режима, заявлял ранее в интервью "РИА Новости" замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он также уточнял, что граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.