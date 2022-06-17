Кабмин Украины с 1 июля прекратил действие соглашения с РФ о безвизовом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства Правительство во исполнение поручения президента Украины только приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме", - заявил премьер.

Также он уточнил, что уже черед две недели россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года.

Напомним, ранее о введении визового режима с РФ заявил президент Владимир Зеленский.

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Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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