Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Это будет сделано решением Кабинета Министров.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - говорится в заявлении президента.

Зеленский добавил, что сегодня, 17 июня, Кабинет министров должен принять это решение – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Напомним, еще в начале мая петиция о введении визового режима с Россией на сайте президента Украины набрала 25 тысяч голосов. Автор петиции предлагает ввести визовый режим для граждан РФ, которые въезжают на территорию Украины.

Позже президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру проработать вопрос.

Тем временем война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут - Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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