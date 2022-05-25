Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру проработать вопрос.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию.

На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю.

С учетом изложенного премьер-министру Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", - говорится в ответе Зеленского.

Как писала "Страна", петицию "Создать визовый режим для граждан Российской Федерации" на сайте президента обнародовали 11 февраля 2022 года. Инициатором указан гражданин Никита Мазура. Петиция набрала около 27 тысяч голосов. Указано, что Зеленский ее "успешно поддержал".

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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