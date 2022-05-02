Петиция о введении визового режима с Россией на сайте президента Украины набрала 25 тысяч голосов - теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Петиция была подана 11 февраля, сейчас ее подписали уже 25 279 украинцев. Автор петиции предлагает ввести визовый режим для граждан РФ, которые въезжают на территорию Украины.

Напомним, за день до вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский допустил возможность введения визового режима с Россией.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.