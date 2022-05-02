В понедельник, 2 мая, в Украине идет 68-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Россияне проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Туда перебрасывают сотни единиц военной техники, а также разворачивают системы ПВО.

Вторая "горячая" точка российского наступления - Лиманское направление. Сам Лиман подвергается постоянным обстрелам.

Противник ведет огонь по позициям ВСУ и на Криворожском направлении. Обстреливают Николаевскую область.

Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Выехала первая группа примерно из 100 человек.

О том, как прошел 67-й день войны читайте в нашем итоговом материале.

В этом онлайне мы собираем кратко все главные новости о том, как борется и живет Украина в условиях войны. Материал обновляется.

2 мая

09.53 В военных действиях в Украине принимают участие прошедшие военную подготовку граждане США.

Об этом сообщает американская газета Politico

В частности, издание пишет, что на стороне Украины воюет группа Task Force Yankee. Ее лидер - бывший полицейский Харрисон Джозефовиц. По его словам, в группе насчитывается порядка 190 добровольцев.

Большая часть добровольцев участвует в доставке продовольствия и медикаментов к линиям боевых действий.

09.47 Кремль вынудил Олега Тинькова продать свою долю в банке "Тинькофф".

Об этом сам бизнесмен рассказал газете The New York Times.

По словам Тинькова, на следующий день после его поста с осуждением войны в Украине и критикой российской армии с ним связались из администрации Путина и пригрозили национализировать "Тинькофф", если он не продаст свою долю. Поэтому он продал свои 35% Владимиру Потанину.

Сумму сделки бизнесмен так и не назвал, но заявил, что она составила около 3% от рыночной.

09.42 Информация об эвакуации из Мариуполя от советника мэра города Петра Андрющенко:

1. Мангуш. Будет посадка в автобусы.

2. Бердянск. Луначарское кольцо. Будет посадка в автобусы.

3. Собственными машинами можно присоединиться к колонне.

По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено.

09.39 В Мариуполе по "Азовстали" била корабельная артиллерия противника, но к утру стало тише.

Об этом рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега в эфире телемарафона.

"Около 200 человек (из них почти 20 детей) осталось на территории предприятия, но конкретные сроки их эвакуации пока не известны", - заявил он.

Он также сообщил, что на "Азовстали" находятся более 500 раненых военных. Медицинская помощь им оказывается в очень тяжелых условиях.

09.35 Венгрия может заблокировать нефтяное эмбарго против России.

Об этом заявил министр Кабинета министров Венгрии Гергель Гуляш.

По словам министра, Венгрия дала понять, что никогда не поддержит расширения санкций Евросоюза против России в сфере энергетики.

09.31 В Харьковской области за сутки спасатели 18 выезжали на тушение пожаров, вызванных обстрелами.

Пожары произошли в Киевском и Шевченковском районах Харькова, а также Богодуховском, Харьковском и Чугуевском районах области.

В Золочевской громаде горели наземные резервуары с топливом, принадлежащих одной из агрофирм. В Киевском районе Харькова горело два складских помещения с автошинами и гербицидами, а также грузовой автомобиль.

09.23 С начала широкомасштабного военного вторжения РФ в Украину обезврежено 89 тысяч взрывоопасных предметов и 583,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 961 авиационная бомба. Обследована территория площадью 15 тыс. 747 га.

Об этом сообщает ГСЧС.

09.16 ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Indian Express.

09.05 С 24 февраля в Украине от действий РФ 219 детей погибли и 405 были ранены, сообщает Офис генпрокурора.

09.00 Всеукраинская минут молчания.

08.57 Петиция о введении визового режима с РФ на сайте президента Украины набрала 25 тысяч голосов - теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Петиция была подана 11 февраля, сейчас ее подписали уже 25 279 украинцев. Автор петиции предлагает ввести визовый режим для граждан РФ, которые въезжают на территорию Украины.

08.53 Российские войска вывезли из Мелитополя всю технику из дилерского центра и отправили ее в Чечню. Стоимость оборудования оценивается в 5 млн долларов, сообщает со ссылкой на местного украинского бизнесмена CNN.

Сообщается, что оборудование было вывезено из дилерского центра "Агротек".

По словам источника, процесс начался с захвата двух комбайнов, трактора и сеялки. В течение следующих нескольких недель забрали все остальное: всего 27 единиц сельхозтехники. В общей сложности она оценивается почти в 5 миллионов долларов.

Однако, когда комбайны пригнали в Чечню, то не смогли их даже включить, потому что технику заблокировали дистанционно.

08.43 Новый удар по Днепропетровской области. Две ракеты прилетели на границу с Донбассом, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

08.40 Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция, считает президент Турции Реджеп Эрдоган.

Он напомнил, что в субботу с визитом в Киеве был его советник Ибрагим Калын и глава МИД Турции. По словам турецкого президента, они провели переговоры в Киеве и получили оттуда несколько пожеланий.

"Наверное, на этой неделе у нас будут переговоры с Путиным... Мы хотим, чтобы мы собрали лидеров в Стамбуле или Анкаре. Точкой решения шагов, которые должны быть предприняты в отношении востока Украины, станет Турция", - цитирует Эрдогана CNN Türk.

08.33 В результате ракетного удара по Синельниковскому району Днепропетровской области разрушен склад с зерном. По предварительной информации жертв нет, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

08.29 За прошлые сутки в результате действий армии РФ в Луганской области погибли трое гражданских лиц (в Золотом, Лисичанске и Попасной) и трое ранены, сообщает Сергей Гайдай.

Седи пострадавших ребенок 2010 года рождения. Он был ранен в результате обстрела Золотого примерно в 20.00.

В Лисичанске сгорела гимназия. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горском. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом.

08.23 В Луганской области за прошлые сутки успешно отражены 10 атак врага: уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники. Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение.



08.15 Отчет британской разведки по Украине.

1. В начале вторжения Россия имела более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

2. Вероятно, более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя.

3. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе войска ВДВ, истощены больше других. России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы

08.07 The Times со ссылкой на украинские источники сообщает, что следующая цель России - Молдова.

"Успешный захват приведет к тому, что российские войска смогут начать наступление на Одессу с запада", - сообщает The Times.

Технически, считает издание, напасть могут воздушным десантом из Крыма.

По данным источника в украинской разведке, в Тирасполе (столица Приднестровья) уже якобы готовят аэродром для приема российских Ил-76.

08.00 Институт изучения войны (США) дает сводку главных тенденций за 1 мая по Украине.

1. В Донецкой области российские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-запад в направлении Лимана. Они добились ограниченных успехов к югу и западу от Ямполя (город, в 15 км к юго-востоку от Лимана).

На остальных направлениях успехов нет. Предпринятые попытки штурма отбивались.

2. РФ создает условия для постоянного контроля над оккупированными территориями юга Украины. Там начал хождение рубль. В Москве эти области рассматривают либо в качестве номинально независимых "народных республик", либо хотят присоединить к России.

3. Путин может 9 мая объявить о всеобщей мобилизации, пишет Институт, ссылаясь на вчерашние заявления официальных лиц в Лондоне и Киеве. Эксперты делают оговорку, что это их личные предположение, на данных разведки не основанные.

4. Россия через страны ОДКБ организовывает закупки продукции двойного назначения, которую в РФ запрещено продавать из-за санкций.

07.30 Главное из утренней сводки Генштаба (https://t.me/stranaua/39619):

1. На севере Донецкой области враг обстреливает украинские рубежи по линии Лиман - Северск. Цель - вытеснить ВСУ с позиций и создать условия для наступления на Славянск.

2. В район Попасной противник перебросил батальонную тактическую группу из Мариуполя. То есть захват Попасной для РФ и воюющих там сил "ЛНР" является одной из ключевых задач.

Этот город и правда имеет важное значение.

Контроль над ним позволит выйти на Бахмут - крупный транспортный узел для украинской армии. А также откроет ряд направлений для дальнейшего наступления - например, с целью отрезания славянско-краматорской группировки ВСУ с юга.

Бои за Попасную идут уже несколько недель, враг контролирует примерно половину города.

07.00 В 7 часов утра из Мариуполя, с ТРЦ "Порт-Сити" должна начаться эвакуация на подконтрольную Украине территорию.

В мэрии Мариуполя сообщают, что добавлены еще две локации для посадки в автобусы: в Мангуше и на Луначарском кольце у Бердянска.