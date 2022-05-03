В российском Белгороде снова слышны взрывы. Соответствующие видео о событиях в ночном городе публикуют Telegram-каналы.

Какой-либо информации о природе взрывов и ситуации в Белгороде пока нет.

Напомним, это не первое видео со звуками взрывов в российском городе. В ночь с 27 на 28 апреля в Белгороде тоже слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО.

Также "Страна" сообщала, что в ночь с 1 на 2 мая в Белгороде вновь слышали сильные взрывы. В небе наблюдали летящий объект - не исключено, что работала ПВО.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.