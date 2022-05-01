Около российского города Белгород поднимается большой столб белого дыма. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

При этом, как сообщают Телеграм-каналы, за полчаса до появления около Белгорода столба дыма над городом кружили вертолёты.

Также сообщается, что в Белгороде перекрыли мост через Северский Донец.

Напомним, вчера мы писали, что в Белгороде слышали звуки взрывов со стороны украинской границы. Предположительно, работала российская ПВО.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в ночь с 27 на 28 апреля в российском Белгороде тоже слышали звуки взрывов. Местные власти заявляли, что в городе сработала система ПВО.

Тем временем в Украине уже 67-й день продолжается война. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.