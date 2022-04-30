Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сегодня утром российские силы ПВО обнаружили в небе над Брянской областью украинский военный самолет.

"При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда", - заявил Богомаз.

Из его слов не понятно - чьи это были снаряды. Украинские, либо российские (которые пытались сбить самолёт, что вытекает из заявления губернатора).

В результате взрывов повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала. Жертв, по словам губернатора, нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в посёлке городского типа Белая Берёзка попал под минометный обстрел с территории Украины погранпереход.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.