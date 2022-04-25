В российском городе Брянске, расположенном в 100 километрах от границы с Украиной, около двух часов ночи загорелось два объекта. На данный момент, спасатели не могут потушить пожары, по предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом пишут в российских телеграм-каналах.

Речь идет о нефтебазе, которая входят в систему нефтепровода "Дружба". О причинах ЧП пока не сообщается. При этом информация пока не подтверждена официально.

Также предполагают, что второй объект, который горит в Брянске - это 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Из уже опубликованных роликов понятно, что горят два объекта. Российские паблики делают из этого вывод о диверсии.

Еще из одного видео из Брянска становится понятно, что два объекта, находящиеся на значительном расстоянии, загорелись с разницей в несколько минут.

Жители, снимающие видео, уверены, что по объектам стреляли.

Телеканал "Россия 24" уже сообщил, что загорелась одна гражданская нефтебаза, а после нее - хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ) в одной из воинских частей.

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