В СБУ утверждают, что Россия сама атаковала Климово в Брянской области. Такие выводы украинская спецслужба делает на основе радиоперехвата разговора российских военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, в ходе перехваченного разговора российский военный, который находится в Донецкой области, сообщил жене, что стреляют россияне, чтобы создать видимость провокации с украинской стороны. Также, по данным СБУ, военнослужащий сообщает, что украинские войска не смогли бы нанести удар на такое расстояние, как Климово.

Отметим, Россия ранее обвиняла Украину, что удар был нанесён с вертолёта. А сегодня утром Минобороны РФ заявило, что вертолёт был сбит системой ПВО С-400.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.